Xavi Simons ongekend populair in Duitsland: naam van RB Leipzig-smaakmaker verschijnt in bijzonder lijstje

Bij afwezigheid van onder meer Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Memphis Depay is een van de spelers die het Nederlands elftal deze interlandperiode bij de hand moet nemen. Het is voor Oranje en Ronald Koeman te hopen dat de dribbelaar vrijdagavond tegen Frankrijk het niveau haalt dat hij in de afgelopen weken in Duitsland heeft laten zien. Simons is slechts een huurling van RB Leipzig, maar wel ongekend populair in de Red Bull Arena.

PSV verbaasde vriend en vijand door de inmiddels 20-jarige Nederlander vorig jaar over te nemen van Paris Saint-Germain. Waar in eerste instantie rekening werd gehouden met een tijdelijke overstap, haalde de club uit Eindhoven hem definitief naar Nederland. Het huwelijk tussen PSV en Simons werd een groot succes. Hij slaagde er weliswaar niet in de Eindhovenaren kampioen te maken, maar had met 22 doelpunten en 12 assists in 48 wedstrijden in alle competities wel een belangrijk aandeel in de uiteindelijke tweede plaats én winst van de KNVB Beker.

De prestaties van Simons bleven niet onopgemerkt. PSV hoopte de dribbelaar nog minstens één jaar uit handen van de Europese top te houden, maar hij maakte gebruik van een speciale clausule in zijn contract en keerde terug naar PSG. De Fransen verhuurden hem meteen door aan RB Leipzig. Ook die keuze heeft vooralsnog uitstekend uitgepakt. Simons is een onbetwiste basisspeler bij de Duitse grootmacht en was in elf duels in alle competities al goed voor drie doelpunten en vier assists. Simons heeft zich in zeer korte tijd erg geliefd gemaakt bij de achterban van RB Leipzig. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van Bild naar de shirtverkoop in de Bundesliga.

Het Duitse medium deed onderzoek naar welke namen het vaakst achter op het shirt worden gedrukt. Bij de huidige koploper Bayer Leverkusen is dat Granit Xhaka, Harry Kane is momenteel de populairste speler van Bayern München en bij RB Leipzig is dat Simons. “Xavi Simons was bij velen niet bekend toen hij naar Leipzig kwam, maar draagt - net als de Barcelona-legende - de prachtige naam Xavi op de trui”, schrijft Bild. Om hoeveel shirts wordt in het artikel weliswaar niet duidelijk, maar het zegt natuurlijk veel over de status van de Oranje-international in Leipzig.

Players with the most sold shirts for each Bundesliga club [@sportstudio via @BILD] pic.twitter.com/OlsF9km4Wn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 13, 2023

Reis

In de Tweede Bundesliga loopt eveneens een Nederlander rond die op veel fans kan rekenen. De naam van Ludovit Reis verdwijnt namelijk het vaakst achter op het shirt van Hamburger SV. De middenvelder maakte in de zomer van 2019 de overstap van FC Groningen naar FC Barcelona B. Via VfL Osnabrück arriveerde hij twee jaar geleden in Hamburg. Reis kwam tot op heden 83 keer in actie voor de gevallen grootmacht. Hij scoorde zestien keer en verzorgde negen assists.