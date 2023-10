Yankuba Minteh over nadeel van Feyenoord: ‘Alles verloopt naar wens, behalve dat...'

speelt sinds de transferzomer op huurbasis bij Feyenoord en lijkt zijn draai te hebben gevonden. De van Newcastle United overgekomen aanvaller erkent dat hij lekker in zijn vel zit, maar geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat hij één aspect moeilijk vindt bij de Rotterdammers.

Minteh werd geboren in Gambia en moest in de beginfase wennen aan het klimaat in Nederland. “Ik hou niet van kou. Weet je wat ik misschien nog wel het moeilijkste vond van mijn eerste maanden hier? Dat ijsbad van een kwartier dat we moeten nemen. Dat is zo koud”, begint de pijlsnelle aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

“Soms zou ik er na een minuut of tien wel uit willen, maar de mensen van de medische staf staan er bij tot het kwartier voorbij is, haha. Er is geen ontkomen aan”, gaat Minteh verder. De negentienjarige trekt bij Feyenoord veel op met Igor Paixão en Lutsharel Geertruida. Dit tweetal lachte hem wel eens uit, omdat hij in de nazomer een dikke jas droeg.

Minteh is uitstekend begonnen aan zijn dienstverband bij Feyenoord. De aanvaller maakte tot dusverre drie doelpunten en gaf één assist. “Ik hoor dat er mensen zijn die hopen dat ik langer blijf. Maar dat is ver vooruitkijken. Het is wel duidelijk dat ik het hier naar mijn zin heb. Ik voel de waardering van de trainers en de supporters. En ik voel dat ik mezelf ontwikkel onder deze trainer”, sluit de vleugelspeler af.