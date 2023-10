Zeer bekritiseerde Ajax-speler wel gewoon oproepen voor Jong Oranje

ligt bij Ajax momenteel vol onder vuur, maar is door bondscoach Michael Reiziger wel gewoon opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. De middenvelder is een van de vier spelers van de Amsterdammers, die een oproep heeft gehad, net als Jorrel Hato, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Samen met AZ en N.E.C. is Ajax hofleverancier van de selectie.

Vanuit AZ zijn Ruben van Bommel, Myron van Brederode, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Ernest Poku van de partij, terwijl vanuit Nijmegen Youri Baas, Sontje Hansen, Dirk Proper en Robin Roelfs – de enige debutant van de voorselectie van Jong Oranje – naar Zeist mogen komen voor het beloftenteam van Oranje. Liverpools Ryan Gravenberch heeft zowel bij Oranje als Jong Oranje helemaal geen oproep gekregen.

Bij PSV is Isaac Babadi de enige opgeroepen speler, terwijl er geen enkel talent van Feyenoord een oproep kreeg. De Rotterdammers zijn bij het grote Oranje wél hofleverancier, maar hebben in de beloftenploeg dus geen afvaardiging. Alleen de verhuurde Neraysho Kasanwirjo, die de vorige keer pas opgeroepen werd na het doorschuiven van Ian Maatsen, zit ditmaal vanaf het begin bij de groep.

Jong Oranje begint in de komende interlandbreak op 16 november om 20.00 uur tegen Gibraltar in het Yanmar Stadion te Almere in de EK-kwalificatiereeks. Op maandag 20 november de uitwedstrijd tegen Zweden gespeeld om 18.00 uur. Dit is de volledige selectie van Jong Oranje voor die interlands:

Keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Dani van den Heuvel (Leeds United FC), Robin Roefs (N.E.C.)

Verderdigers: Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Anass Salah-Eddine (Ajax), Julian Baas (Excelsior), Finn van Breemen (FC Basel), Youri Regeer (FC Twente), Ryan Flamingo (FC Utrecht), Bjorn Meijer (Club Brugge), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Youri Baas (N.E.C.), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC), Million Manhoef (Vitesse).

Middenvelders: Kenneth Taylor (Ajax), Calvin Twigt (FC Volendam), Dirk Proper (N.E.C.), Isaac Babadi (PSV), Fedde de Jong (SC Cambuur),

Aanvallers: Ruben van Bommel (AZ), Myron van Brederode (AZ), Ernest Poku (AZ), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Sontje Hansen (N.E.C.), Emmanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Noah Ohio (Royal Standard de Liège),