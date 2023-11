25-jarige Amsterdammer aangehouden voor woningoverval bij Oussama Assaidi

Een 25-jarige Amsterdammer is vrijdagavond aangehouden voor de woningoverval bij Oussama Assaidi. De man wordt verdacht van een woningoverval bij de oud-voetballer van onder meer sc Heerenveen en FC Twente in Abcoude.

Donderdagavond om 18.30 uur kreeg de politie melding van een overval in een woning in Abcoude. Later bleek dat dit de woning is van oud-prof Assaidi. De voormalig vleugelspeler vertelde tegenover De Telegraaf dat de overvaller twee tasjes had gestolen. De vrouw van Assaidi werd opgewacht en bedreigd met een vuurwapen om haar de deur open te laten maken.

De 25-jarige verdachte sloeg in eerste instantie te voet op de vlucht. Later roofde hij ter plekke een scooter van iemand. Vrijdagmiddag wist de politie na onderzoek van de recherche de verdachte op te pakken aan de Rozengracht, een straat in de Amsterdamse wijk de Jordaan.

Het is niet de eerste keer dat Assaidi doelwit is van een overval. Kort voor de coronaperiode probeerden overvallers een Rolls-Royce bij hem te stelen. Ook zou er tijdens het WK in Qatar van 2022 een mislukte inbraakpoging gedaan zijn bij de oud-voetballer.