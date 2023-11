Ajax beklaagt zich en krijgt bijval: 'Wat nou kantje boord? Dit is een strafschop'

Ajax is een strafschop ontnomen in de wedstrijd tegen Almere City, zo vindt Mario van der Ende. Volgens de oud-scheidsrechter had een duw van Peer Koopmeiners in de rug van moeten leiden tot een strafschop, maar scheidsrechter Bas Nijhuis bepaalde op het veld anders.

In de 77ste minuut, bij een 1-1 stand, liep Taylor het strafschopgebied in. Na een duw van Koopmeiners ging hij naar het gras. De middenvelder van Ajax beklaagde zich bij Nijhuis, die gebaarde dat de spelers even moesten wachten. Het moment werd bekeken door videoscheidsrechter Jannick van der Laan, die het niet nodig vond om Nijhuis naar de kant te roepen.

Commentator Leo Oldenburger van ESPN denkt dat Ajax goed wegkwam. “Dit is toch wel kantje boord, kan ik me voorstellen. De onderarm van Koopmeiners in de rug van Taylor.” Van der Ende vindt die woordkeuze nog te voorzichtig. “Wat nou 'kantje boord'? Dat is toch gewoon een duw in de rug van Taylor door Koopmeiners?”, vraagt Van der Ende zich af op X.

In de blessuretijd kreeg Almere city aan de overzijde wel een strafschop van Nijhuis, na een overtreding van Benjamin Tahirovic op Stije Resink. Die werd benut door Thomas Robinet. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel.

