Ajax - Brighton op tv: hoe laat en op welke zender?

Ajax neemt het donderdagavond in de vierde speelronde van de Europa League op tegen Brighton & Hove Albion. Na twee punten in de eerste drie duels tegen de Engelsen, Olympique Marseille en AEK Athene heeft John van ’t Schip een goed resultaat nodig om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. De ontmoeting tussen Brighton en Ajax wordt uiteraard uitgezonden op televisie, maar op welke zender(s) en vanaf hoe laat?

Brighton - Ajax op tv

Het treffen tussen Brighton en Ajax begint donderdag om 18.45 uur en is live te volgen op ESPN 2 en Veronica. Op Veronica kun je vanaf 18.00 uur terecht voor de voorbeschouwing op de ontmoeting in de Johan Cruijff Arena, bij ESPN kun je vanaf 17.45 uur op het tweede kanaal kijken naar de ontwikkelingen in de tweede competitie van Europa in Studio Europa League.

Vorm Brighton en Ajax

Artikel gaat verder onder video

John van ’t Schip heeft met twee overwinningen op rij tegen FC Volendam en sc Heerenveen zijn ploeg Ajax weer op het juiste spoor gezet. Overtuigend was het nog allerminst, maar er zit wel meer sprankeling in het voetbal van de Amsterdammers. Wellicht geven de twee overwinningen net het vertrouwen dat de geplaagde ploeg zo hard nodig had. In Europa hebben de Amsterdammers ook een zege nodig, want na drie duels staat de teller slechts op twee punten.

Ajax lijkt aan de beterende hand met twee overwinningen op rij, waardoor op papier Brighton & Hove Albion opeens de mindere vorm heeft. Zij wonnen van de laatste acht officiële wedstrijden er slechts één, namelijk van Ajax in de Europa League. Er werd verloren van Chelsea, Aston Villa en Manchester City, tegen Olympique Marseille, Liverpool, Fulham en Everton was er een gelijkspel. Door de slechte start in de Europa League staat Brighton nog altijd slechts op de derde plaats met vier punten, boven hekkensluiter Ajax.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Ajax-trainer John van ’t Schip kiest in het duel met Brighton & Hove Albion donderdagavond vermoedelijk voor Silvano Vos op het middenveld als vervanger voor de geblesseerde Branco van den Boomen. Ook keert Devyne Rensch terug in het team. Verder is de verwachting dat de oefenmeester zijn elftal in tact laat voor het treffen in de Europa League.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Vos, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn