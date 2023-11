Ajax-fans opgelet: Van de Beek koopt dit miljoenenappartement in Amsterdam

heeft een appartement op de Zuid-As in Amsterdam aangeschaft. De aanvallende middenvelder staat nog altijd onder contract bij Manchester United, maar heeft daar geen toekomst meer. Met deze aankoop in de stad van zijn vorige werkgever Ajax voedt hij de geruchten over een rentree.

Dat schrijft de website Bekende Buren. Van de Beek kocht het appartement voor 1.590.000 euro, wat 35 duizend euro onder de vraagprijs van 1.625.000 euro was. Hij zou dat hebben betaald zonder hypotheek en zit dus behoorlijk in de slappe was. Het is na zijn woonboerderij in zijn geboorteplaats Nijkerkerveen zijn tweede woning in Nederland.

Het is een bijzonder fraai appartement, met butlerservice en beveiligde lift in het gebouwd. Het appartement biedt 140 vierkante meter wonen, met drie slaapkamers en twee badkamers, een zeer luxe keuken en vloerverwarming. Vanuit zijn woning op de vijftiende verdieping kijkt hij uit op Amstelveen en kan hij het vliegverkeer op Schiphol bekijken.

Met dit nieuws wordt een rentree van Van de Beek in de Eredivisie nog aannemelijker, al kan het ook een appartement zijn met het oog op het tweede kind dat de oud-Ajacied verwacht met zijn partner Estelle Bergkamp. Ondanks dat hij weer helemaal fit is, maakte Van de Beek bij Manchester United dit seizoen slechts 21 minuten, verdeeld over twee duels.

Bekijk hieronder enkele foto's van Funda van de woning.

