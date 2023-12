Ajax haalt opgelucht adem: kansen op Europese overwintering stijgen enorm

De kans op overwintering in Europa is toegenomen voor Ajax. Donderdagavond eindigde de wedstrijd tussen groepsgenoten AEK Athene en Brighton & Hove Albion in 0-1 voor de Premier League-club en dat is een gunstige uitslag voor Ajax. De Amsterdammers hebben op de slotdag genoeg aan een thuiszege op AEK om in ieder geval als derde te eindigen en verder te gaan in de Conference League. Brighton is dankzij de zege zeker van overwintering in de Europa League.

Met Bart Verbruggen en Joël Veltman in de ploeg opende Brighton tien minuten na de pauze de score. Een overtreding van Damian Szymanski op João Pedro leverde een strafschop op, die door João Pedro zelf in de rechterhoek werd geschoten. De Braziliaan is nu topscorer van de Europa League met vijf doelpunten. Het AEK van onder meer Nordin Amrabat moest even later verder met tien man: Mijat Gacinovic kreeg na een overtreding op Veltman een tweede gele kaart. AEK kon de tussenstand niet meer veranderen.

Hoe kan Ajax door in Europa?

Het was voor Ajax hopen op een misstap van AEK (gelijkspel of verlies), zodat de Amsterdammers in de laatste speelronde de Grieken kunnen uitschakelen in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van John van ’t Schip weet nu zeker dat een overwinning op AEK op de slotdag voldoende zal zijn voor overwintering in Europa, zelfs als Ajax donderdagavond verliest op bezoek bij Olympique Marseille.

Ook de weg naar de tweede plaats, en daarmee een vervolg in de Europa League, is nog niet afgesloten. Ajax zal daarvoor moeten winnen van zowel Olympique Marseille als AEK. Daarmee komt Ajax op acht punten. Dat zal alleen genoeg blijken indien Olympique Marseille op de slotdag ook verliest op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Dan eindigen Ajax en Olympique Marseille allebei op acht punten en zou het onderling resultaat in het voordeel zijn van de Eredivisionist.

Stand Groep B:

1. Brighton & Hove Albion – 10 punten (5 wedstrijden gespeeld)

2. Olympique Marseille – 8 punten (4 wedstrijden gespeeld)

3. AEK Athene – 4 punten (5 wedstrijden gespeeld)

4. Ajax – 2 punten (4 wedstrijden gespeeld)