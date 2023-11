'Ajax heeft spelers die op een half uur van Amsterdam wonen niet gehaald, hij had er perfect gepast'

Arnold Mühren baalt van het feit dat Ajax er niet voor heeft gekozen om naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De middenvelder van het Nederlands elftal is zich uitstekend aan het ontwikkelen en had in de ogen van Mühren maar al te goed bij de Amsterdammers gepast.

In De Telegraaf laat Mühren weten gecharmeerd te zijn van Reijnders, die zich ook in de Serie A bij AC Milan uitstekend staande weet te houden. De 72-jarige Volendammer kijkt er van op dat Ajax geen poging heeft gewaagd om Reijnders vast te leggen: "Ik blijf het doodzonde vinden dat Ajax spelers zoals hij, die op een half uurtje van Amsterdam wonen, niet heeft gehaald. Er is meer geld uitgegeven aan buitenlanders, die niet het Ajax-dna hebben. Reijnders had fantastisch bij Ajax gepast", denkt de oud-voetballer.

Mühren zag in het povere duel tussen het Nederlands elftal en Ierland wel een andere Reijnders, maar die schuld zoekt de oud-profvoetballer ook deels bij de keuzes van de technische staf: "Bij Reijnders zag ik lang niet de speler van AC Milan, waar hij altijd diepte zoekt. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je met twee zessen speelt, terwijl Oranje tegen Ierland met één zes zou moeten spelen en net als Feyenoord en PSV veel meer druk moet zetten. Dat moet Oranje ook kunnen met spelers die allemaal bij een topclub in Europa spelen", besluit Mühren.