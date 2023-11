Ajax hoort straf KNVB voor gestaakte Klassieker tegen Feyenoord: boete en één wedstrijd zonder F-Side

De KNVB heeft bepaald dat de F-Side op 25 november leeg moet blijven als Ajax het in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Vitesse. De maatregel is het gevolg van de ongeregeldheden die er op 24 september voor zorgde dat De Klassieker tegen Feyenoord werd stilgelegd en uiteindelijk zelfs helemaal werd gestaakt.

In de ArenA werd de confrontatie tussen de twee aartsrivalen vlak voor rust al twee keer tijdelijk stilgelegd. Eerst gebeurde dat omdat er een beker het veld op werd gegooid, later moest scheidsrechter Serdar Gözübüyük opnieuw ingrijpen toen de harde kern van de thuisclub vuurwerk in het doelgebied van Jay Gorter gooide.

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft was nog maar acht minuten onderweg toen er wéér fakkels op het speelveld belandden. Gözübüyük legde het duel opnieuw stil en besloot na overleg met de lokale driehoek de wedstrijd definitief te staken. Vier dagen later werden de resterende minuten in een lege ArenA uitgespeeld; Feyenoord bouwde de 0-3 voorsprong daarin verder uit naar een 0-4 overwinning, mede door drie treffers van topscorer Santiago Giménez.

Op 25 november zullen de vakken 125 tot en met 129, waar de F-Side zich verschanst, op last van de aanklager betaald voetbal leeg moeten blijven. Daarnaast is Ajax ook veroordeeld tot het betalen van een boete ter hoogte van 25 duizend euro, zo heeft de voetbalbond bekend gemaakt. "Bij het bepalen van de strafmaat is mede gelet op de aard en ernst van de strafbare feiten en er is rekening gehouden met de strafkaart van Ajax, waarop meerdere aantekeningen staan", wordt de aanklager geciteerd door De Telegraaf.