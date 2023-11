Ajax kan tijdens play-offs niet terecht in Johan Cruijff ArenA: 'Mogelijk een groot probleem'

Mocht Ajax na het reguliere seizoen play-offs moeten spelen, dan is het nog maar de vraag of de thuiswedstrijden van de club kunnen plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA. Rond die periode geven De Toppers immers twee concerts in het stadion.

De play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League beginnen op donderdag 23 mei met de halve finale. Op zondag 26 mei is de finale. De halve finale en de finale worden dit seizoen voor het eerst over één wedstrijd gespeeld; de hoogst geëindigde ploeg in het reguliere seizoen mag thuis aantreden.

Artikel gaat verder onder video

De concerten van De Toppers zijn op 24 en 25 mei. Mocht Ajax een thuiswedstrijd hebben in de halve finale, dan wordt die dus gespeeld op 23 mei. Maar vanwege voorbereidingen voor de concerten kan de ploeg van John van ’t Schip dan niet terecht in het stadion. “Het kan een groot probleem worden”, stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off.

In principe nemen de nummers vijf tot en met acht deel aan de play-offs om Europees voetbal. Als de winnaar van de KNVB Beker echter in de top drie van de Eredivisie eindigt, gaan de play-offs tussen de nummers zes tot en met negen. In ieder geval zullen de twee hoogst geëindigde deelnemers aan de play-offs een thuisduel spelen in de halve finale.

Mocht Ajax de weg omhoog niet inslaan onder Van ‘t Schip, en uiteindelijk in de play-offs om promotie/degradatie belanden, dan kunnen de concerten van De Toppers ook een probleem vormen. Die play-offs worden wel over twee duels gespeeld; de halve finales vinden plaats op 21 en 25 mei en de finale op 28 mei en 2 juni. Alleen de nummer zestien van de Eredivisie neemt deel aan de play-offs.