Regina van Eijk, de keeper van de Ajax Vrouwen, kreeg zondagavond de lachers op haar hand tijdens Studio Voetbal. Ze was aanwezig bij de uitzending en vertelde over de verrassende Champions League-overwinning van Ajax op Paris Saint-Germain (2-0). Vervolgens ontstond een discussie met Rafael van der Vaart, waarin Van Eijk zich ad rem toonde.

Het ging in de uitzending over een moment in de 71ste minuut van Ajax – PSG. Van Eijk bracht moeizaam redding op een schot van Korbin Albert. De keeper kreeg in eerste instantie geen controle over de bal, maar was daarna toch op tijd bij de doellijn om een doelpunt te voorkomen. “Ik baalde heel erg van die eerste bal, want die had ik gewoon moeten hebben natuurlijk. Maar met onze keeperstrainer Robbie (Tetteroo, red.) zijn we er altijd mee bezig: de bal zit er niet in, tot die over de lijn gaat. Ik heb het goed hersteld en de nul gehouden”, blikte Van Eijk terug.

Eerder in de uitzending had Van der Vaart gezegd dat hij niet thuisblijft voor vrouwenvoetbal en het daarom weinig ziet, maar dat hij wel de wedstrijd tussen Ajax en PSG had gezien. Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg Van der Vaart na de woorden van Van Eijk of hij nog wat wilde toevoegen. “Wat we het meest irriteert aan het vrouwenvoetbal zijn de keepers: die kunnen niet springen en het ziet er altijd een beetje raar uit”, zei Van der Vaart. Daarop reageerde Van Eijk: “Net zei je dat je het nooit keek, toch?”

De 21-jarige Van Eijk kreeg de lachers op haar hand en kreeg een applaus in de studio, onder meer Van der Vaart zelf. “Zij is scherper dan de heren hier aan tafel”, lachte Van der Vaart. “Ik wilde een compliment geven, maar laat nu maar zitten.” Op serieuzere toon: “Zij beweegt echt heel goed. Ze doet het ook al van jongs af aan. Dat zie je echt terug. Het moet ook een beetje je passie zijn. Zeker qua keepsters is er nog heel veel winst te behalen. En zij doet het natuurlijk fantastisch, dus superleuk.”