'Ajax komt met hem aan het voetballen, dat zal het die hele slechte Sutalo ook makkelijker maken'

Hans Kraay junior is onder de indruk van Ajax-middenvelder . De afgelopen zomer van het Franse Toulouse overgenomen middenvelder beschikt zelfs over een kwaliteit die de Amsterdammers misten na het vertrek van Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch, zo denkt de oud-voetballer.

Van den Boomen speelde in de jeugd al bij Ajax, maar wist het eerste elftal in eerste instantie niet te bereiken. Na omzwervingen bij clubs als sc Heerenveen, FC Eindhoven, Willem II en De Graafschap koos hij in de zomer van 2020 voor een buitenlands avontuur op het tweede niveau in Frankrijk. Met Van den Boomen als stuwende kracht op het middenveld promoveerde de club naar het hoogste niveau, waarop het zich vorig seizoen moeiteloos wist te handhaven. Bovendien werd beslag gelegd op de Franse beker, waarna Ajax toesloeg en de middenvelder transfervrij terughaalde naar Amsterdam.

Onder Maurice Steijn en Hedwiges Maduro was Van den Boomen in zijn eerste maanden niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar afgelopen donderdag gunde John van 't Schip hem bij zijn debuut op de bank tegen FC Volendam wél een plek bij de eerste elf. Kraay toont zich bij Goedemorgen Eredivisie onder de indruk van het spel van de 28-jarige middenvelder. "Als je bij Ajax speelde als centrale verdediger was het altijd lekker als de eerste bal naar Frenkie kon, of Ryan Gravenberch", begint hij zijn relaas. "Een tijdlang kon de bal naar niemand die een goed eerste aanspeelpunt is zoals Joey Veerman of Jerdy Schouten bij PSV", vervolgt Kraay.

In de persoon van Van den Boomen beschikken de Amsterdammers in de ogen van Kraay nu wél weer over een speler met die kwaliteiten, zo illustreert hij met een aantal beelden uit het treffen met de Volendammers. "Het is 'maar' Volendam, maar hij slaat linies over en heeft een geweldige crosspass. Dit kan hij niet alleen met heel veel tijd maar heeft hij ook bij Toulouse laten zien tegen Paris Saint-Germain, AS Monaco en Nantes, dus hij kan het ook in grote wedstrijden. Het is een soort quarterback die naar de andere kant gaat."

Sutalo

Kraay vervolgt: "Ik ga hem niet vergelijken met Frenkie, met Veerman of Gravenberch, maar hem moet je opstellen want je komt met hem aan het voetballen." Ook op zijn teamgenoten zou dat een positieve uitwerking moeten hebben: "Dat zal het die hele slechte Josip Sutalo ook makkelijker maken. Hij zal toch wel een bal over acht meter aan hem kunnen geven? Dat deed hij ook altijd bij Luka Modric", zegt Kraay over de Kroatische zomeraanwinst.