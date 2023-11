Ajax krijgt tip in zoektocht: 'Hij is een type dat ze nu graag zouden hebben'

Ajax doet er goed aan om zich in de zoektocht naar een trainer voor volgend seizoen te richten op een type als Roberto de Zerbi. Dat schrijft Jop van Kempen van Het Parool althans na het treffen tussen Ajax en Brighton & Hove Albion (0-2) in de Europa League. Volgens Van Kempen heeft de club uit Amsterdam behoefte aan een trainer die hetzelfde nastreeft als de Italiaanse manager van Brighton.

Er heerst eindelijk een soort van rust rond de trainerspositie in de hoofdstad. Ajax nam tien maanden geleden afscheid van Alfred Schreuder en stelde vervolgens John Heitinga aan als tijdelijke vervanger. De oud-speler van Ajax kende een prima start, maar slaagde er niet in de club naar de Champions League te loodsen. Er heerste lang onzekerheid over de toekomst van Heitinga. Mocht hij wel of niet aanblijven als hoofdtrainer? Toenmalig directeur Sven Mislintat hakte uiteindelijk de knoop door en besloot niet met Heitinga door te gaan.

Voor het kind van de club kwam Maurice Steijn. Een opvallende move van Mislintat, die volledig verkeerd uitpakte. Onder leiding van Steijn zakte Ajax weg naar de degradatiezone. De Hagenaar vertrok daags na de pijnlijke nederlaag in Utrecht, waarna Hedwiges Maduro twee wedstrijden de taken van hoofdtrainer op zich nam. Met John van ’t Schip stelde Ajax vervolgens een trainer aan voor het restant van het seizoen. Daarover heerst zekerheid, maar op de achtergrond moet de club op zoek naar een trainer die vanaf volgend seizoen voor de groep staat.

Van Kempen weet dus wel waar de Amsterdammers zich tijdens die zoektocht op moeten richten. “De Zerbi is een type trainer dat Ajax nu graag zou hebben. Na het vertrek van Erik ten Hag en een trits mislukte aanstellingen - Schreuder, Heitinga en Steijn - is de Amsterdamse club nog steeds op zoek naar een geschikte, langdurige coach”, schrijft Van Kempen na de nederlaag tegen Brighton. “Van ’t Schip is aangesteld als interim-trainer; met ingang van 1 juli volgend jaar zal hij een functie in het technisch management gaan vervullen. Van ’t Schip is op dit moment zeer op zijn plek, maar voor de toekomst mikt Ajax op een jonger en vooruitstrevender type.”

Volgens Van Kempen zijn de vereisten ‘voor een trainer met wie Ajax op de langere termijn vooruit kan, niet zo heel moeilijk’. “Buiten aanvallend en vernieuwend voetbal moet de nieuwe trainer spelers beter maken, eigen jeugd inpassen en kunnen meedenken over aankopen. Ook belangrijk: omgaan met interne en externe druk, want voor veel trainers is Ajax een zenuwslopend bolwerk.” Van Kempen concludeert dat je dan uitkomt bij een type De Zerbi. “Iemand die toch ergens ter wereld nog een beetje in de marge opereert, maar wel al indruk maakt met een stijl die bij Ajax past. Denk aan De Zerbi van een jaar of twee, drie geleden. ‘Ook toen ben ik niet gevraagd door Ajax’, zei hij. De Amsterdamse zoektocht naar een type als De Zerbi loopt, dat wel.”