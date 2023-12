Ajax-supporters missen één naam in opstelling tegen Olympique Marseille

De nodige supporters van Ajax hebben hun bedenkingen bij de opstelling tegen Olympique Marseille. Trainer John van 't Schip voert drie wijzigingen door, waaronder in de spitspositie. mag het vanaf de aftrap laten zien. Op X laten veel fans weten dat ze echter liever hadden gezien dat zijn basisplaats had behouden.

Brobbey moest vanwege een blessure de voorbije interlandperiode én het Eredivisieduel met Vitesse laten schieten, maar krijgt in het cruciale Europa League-duel de voorkeur boven Akpom, die de afgelopen weken juist behoorlijk op schot was. Akpom maakte vijf doelpunten in zijn laatste vijf officiële wedstrijden. Nog knapper is dat hij daar slechts 166 minuten voor nodig had. Nu Brobbey echter terug is, is de rangorde duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse (5-0) maken ook Borna Sosa en Carlos Forbs hun opwachting in de basiself. Veel fans lijken blij met de entree van Forbs, maar zetten hun vraagtekens bij de wisselrol van Akpom. Het duel in Stade Vélodrome begint om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn