Opstelling Ajax: Van 't Schip hakt knoop over spitspositie door en passeert Hlynsson

keert donderdagavond tegen Olympique de Marseille terug in de basisopstelling van Ajax. De 21-jarige spits moest vanwege een blessure de voorbije interlandperiode én het Eredivisieduel met Vitesse laten schieten, maar krijgt in het cruciale Europa League-duel de voorkeur boven , die de afgelopen weken juist behoorlijk op schot was maar door trainer John van 't Schip wordt terugverwezen naar de bank.

Ajax is onder leiding van John van ’t Schip in Nederland weer bezig aan een opmars in de Eredivisie. Drie van de vier wedstrijden in de Nederlandse competitie werden gewonnen, alleen tegen Almere City FC werd gelijkgespeeld. De enige nederlaag voor Van 't Schip tot dusver was in de Europa League, waardoor het in Frankrijk moet winnen moet uitzicht te houden op overwintering. Marseille had het na de 3-3 remise in de Johan Cruijff Arena wekenlang moeilijk, maar in de laatste vijf officiële duels werd er slechts eenmaal verloren en won het de dubbele ontmoeting met AEK Athene (3-1, 0-2).

Artikel gaat verder onder video

In het Stade Vélodrome kiest Van 't Schip, zoals verwacht, wederom voor Diant Ramaj onder de lat. De Duitser krijgt de voorkeur boven Gerónimo Rulli, die is hersteld van de blessure die hem sinds de eerste speelronde in de Eredivisie langs de kant hield. Achterin vormen Anton Gaaei, Devyne Rensch, Jorrel Hato en Borna Sosa de viermansdefensie, mede omdat de Kroaat Josip Sutalo geblesseerd in Amsterdam is achtergebleven. Zijn landgenoot Sosa krijgt de voorkeur boven Ar'jany Martha, die de afgelopen weken regelmatig basisspeler was maar in Marseille op de bank begint.

Op het middenveld heeft Van 't Schip niet de beschikking over Branco van den Boomen en Silvano Vos, waardoor hij een middellinie het veld instuurt bestaande uit Kenneth Taylor, Benjamin Tahirovic en Steven Berghuis. Omdat laatstgenoemde een linie terugschuift, moet ook de jonge IJslander Kristian Hlynsson zijn basisplaats afstaan. Voorin wordt Brobbey geflankeerd door Carlos Forbs en aanvoerder Steven Bergwijn.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn