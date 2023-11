Ajax wekt weinig indruk met zege: 'Het was wachten op de 2-2 van sc Heerenveen'

Ajax won zondagavond met 4-1 van sc Heerenveen en oogstte lof vanuit de buitenwacht. Stef de Bont van Voetbal International denkt echter dat de Amsterdammers goed zijn weg gekomen tegen de Friezen. De sportjournalist vond dat de 2-2 in de lucht hing in de slotfase.

Waar Ajax dankzij Steven Bergwijn en Brian Brobbey op 2-0 was gekomen, deed Heerenveen wat terug via Luuk Brouwers. De ploeg van Kees van Wonderen nam in de tweede helft wat meer risico’s en dat resulteerde in de nodige gevaarlijke situaties. Onder meer Osame Sahraoui had de Amsterdammers gigantisch veel pijn kunnen doen in de slotfase.

“Ik vind het wel grappig, want ik hoor positieve geluiden rondom Ajax. Maar ik heb die wedstrijd zitten kijken, en ik zat te wachten op de 2-2 van Heerenveen”, stelt De Bont, die bijval krijgt van Sjoerd Keizer. “Ik vond Heerenveen ook goed spelen.” Chuba Akpom maakte uiteindelijk de 3-1 en 4-1 en wordt momenteel bejubeld op sociale media. Er wordt gesteld dat de inmiddels ontslagen Maurice Steijn een fout heeft gemaakt door Akpom weinig speelminuten te geven.

“Maar ik denk dat Steijn in zijn laatste weken echt wel de best mogelijke spelers heeft opgesteld, om toch te proberen om zijn eigen baan te behouden. Ik vind Akpom geen Santiago Giménez of Luuk de Jong, eerlijk gezegd”, besluit De Bont. “Ik denk dat deze rol als invaller prima is voor hem”, sluit de VI-journalist af.