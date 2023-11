Flinke kritiek op Akpom: 'Een flauwe natrap naar Maurice Steijn, ik vind dat echt bullshit'

ligt sinds zijn komst naar Ajax in augustus al onder een vergrootglas. Was het eerst omdat hij voor een groot bedrag de overstap maakte naar de Johan Cruijff ArenA, daarna omdat hij er niet aan te pas kwam en de afgelopen week vanwege zijn interview na afloop van het thuisduel met sc Heerenveen. Dat interview maakt de nodige tongen los. Ook in de Cor Potcast. Thomas Verhaar is niet zo onder de indruk van het verhaal van de Engelsman.

Ajax telde afgelopen zomer ruim twaalf miljoen euro neer voor de komst van Akpom. De aanvaller had zich in het vorige seizoen gekroond tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. Dat Akpom voor Middlesbrough aan de lopende band scoorde, zorgde voor hoge verwachtingen in Amsterdam. Maar de start van Akpom in de hoofdstad verliep behoorlijk moeizaam. Hij verscheen pas één keer aan de aftrap en maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam pas zijn eerste treffer in dienst van zijn nieuwe werkgever. Een paar dagen later maakte hij er prompt twee tegen sc Heerenveen.

Akpom verscheen na afloop van dat duel voor de camera van ESPN en was heel eerlijk over de afgelopen periode in Amsterdam. Een ‘catastrofe’ noemde hij die. “Het is heel zwaar geweest voor me. Ik heb geprobeerd me professioneel op te stellen en te blijven werken, maar het is wel een nieuw land, een nieuwe omgeving en een nieuwe ploeg. Om dat vanuit een hotel te beleven, is niet makkelijk. Het voelde alsof ik alleen was, maar ik hield wel de steun van mijn ploeggenoten. Het waren voor ons allemaal gitzwarte tijden”, klonk het namens de zomeraankoop.

Verhaar lijkt het allemaal wat overdreven te vinden. “Als je wint, scoort en je staat in de basis, dan is het leven mooi, toch? En stel dat het niet zo is en je verdient echt krankzinnig veel goed, ben je dan doodongelukkig?”, vraagt de voormalig prof zich af in de nieuwste uitzending van de Cor Potcast. “Hij heeft gescoord en stelt één gesprekje met de trainer te hebben gehad en voelt zich weer helemaal goed. Iedereen lult hem na, terwijl het, vind ik, ook een beetje een flauwe natrap is naar Maurice Steijn. Want die heeft dat dan blijkbaar dus niet gedaan. Ik vind dat echt bullshit.”

Bart Vriends kan zich daarentegen wel wat voorstellen bij het verhaal van Akpom. “Er valt toch wel wat voor te zeggen? Zijn verhaal is dat er bijna niemand binnen de club echt aandacht aan hem heeft besteed en niet even op menselijk niveau met hem heeft gepraat”, zegt de Sparta-verdediger. “Ik las ook verweren waarin men zei dat hij 28 is en niet zo moet huilen, maar het is toch ook wel fijn dat je bij een buitenlandse club komt en je je een beetje serieus genomen voelt?” Verhaar denkt dat het vanuit Ajax-oogpunt ‘goed’ zou zijn als er iemand is die daarvoor zorgt, maar is tevens van menig dat een speler ‘ook een beetje verantwoordelijkheid’ kan nemen voor ‘eigen geluk’.