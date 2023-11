'Alfred Schreuder in beeld bij Champions League-club als nieuwe hoofdtrainer'

Alfred Schreuder is in beeld bij Union Berlin om de ontslagen Urs Fischer op te volgen. De oud-trainer van Ajax is na zijn contractontbinding bij Al-Ain FC clubloos en zou op de radar zijn verschenen van de Champions League-club. Ook Real Madrid-icoon Raúl kan mogelijk trainer worden van de geplaagde Duitse club.

Schreuder is een alternatief voor het trainerschap bij Union Berlin, zo weet BILD. De Nederlander past volgens het Duitse medium in het profiel van trainerschap bij de Bundesliga-club. Het is nog maar de vraag hoe concreet de interesse van Union Berlin is. Momenteel worden de honneurs waargenomen door Marco Gote. De oefenmeester wordt bijgestaan door Marie-Louise Eta, die als eerste vrouwelijke assistent-trainer op de bank zit bij een eerste mannenelftal.

Ook Raúl staat op het lijstje van Union Berlin. De Real Madrid-legende was eerder dit seizoen in beeld bij Schalke 04. Schreuder kon het niet goed vinden met de technische staf bij Al-Ain FC, waardoor hij begin november besloot op te stappen bij de club uit het Midden-Oosten. Schreuder was vorig seizoen trainer van Ajax, maar werd in januari de laan uit gestuurd wegens tegenvallende prestaties.

Union Berlin is na een aantal geweldige seizoenen weggezakt in de Bundeliga. Waar de club afgelopen seizoen op plek vier eindigde, strijdt het nu tegen degradatie. Ook in de Champions League heeft de Duitse club het lastig. In een relatief lastige poule met Real Madrid, Napoli, en Braga werd pas één puntje gepakt uit vier duels.