'André Ramalho doet niet alles goed, maar ik kan bij iedereen wel een minpunt opnoemen'

Hoewel PSV met dertig punten uit tien wedstrijden nog altijd foutloos is in de Eredivisie, blijven niet alle spelers gevrijwaard van kritiek. Zo maakt te vaak een onzekere indruk, zo ook zondag tegen Ajax. Trainer Peter Bosz weigert echter om Ramalho als enige schuldige aan te wijzen voor de dingen die verkeerd gaan in de achterhoede bij PSV.

“André doet zeker niet alles goed, maar ik kan bij elke willekeurige wedstrijd wel een moment van iemand benoemen”, zegt Bosz in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen tegen Heracles Almelo van zaterdagmiddag. “Heeft André een aantal mindere kanten? Dat is zeker zo en hij moet zich verbeteren, maar ik kan van al mijn selectiespelers wel een mindere kant benoemen. Ik vind het dus wel heel makkelijk om er iemand uit te pikken.”

Ook Huub Stevens, voormalig trainer van PSV, wil Ramalho niet afvallen. “Het gaat ook om het team dat de ruimtes weggeeft, zoals soms op het middenveld het geval is, waardoor Ramalho of Boscagli weer in de problemen komt. Het is vaak niet de schuld van één speler”, legt Stevens uit in gesprek met de NOS. “Een speler kan uiteraard weleens een dekkingsfout maken, maar dan moet een andere speler ingrijpen. Als dat lukt, dan staat het team goed. Het is een samenspel.”

Vorige week meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV door de mindere prestaties van Ramalho en de blessure van Armel Bella-Kotchap denkt aan defensieve versterking. Daarbij valt de naam van Miles Robinson, verdediger van Atlanta United. Hij was in de zomer ook al in beeld. Stevens zou een kwaliteitsinjectie in ieder geval aanraden. “Ik zou zeker kijken of er versterking bij kan komen.”