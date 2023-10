PSV denkt aan transfervrije verdediger in de winterstop: 'Zijn naam blijft klinken'

PSV gaat in de winterstop niet alleen op zoek naar versterking voor de positie van nummer zes, maar gaat vermoedelijk ook voor de achterhoede op jacht naar een aanwinst. Door de blessure van en weifelende prestaties van , weet het Eindhovens Dagblad dat een extra verdediger serieus besproken wordt. Daarbij valt de naam van (26).

De naam van de Amerikaan in dienst van Atlanta United viel in de laatste zomerstop ook al, maar toen kwam uiteindelijk Bella-Kotchap naar het Philips Stadion. Omdat hij voor de derde keer in zijn loopbaan met een schouderkwetsuur kampt en Ramalho geen geweldige indruk maakt tot dusver, is de kans serieus aanwezig dat PSV doorzet op de transfermarkt.

“Het is dan ook logisch dat PSV oren en open blijft houden voor eventuele verdedigende versterkingen in de winterstop, waarbij de naam van de Amerikaan Miles Robinson blijft klinken”, schrijft het Eindhovens Dagblad. “Hij kan transfervrij overkomen vanuit de Verenigde Staten, omdat hij bij zijn huidige club Atlanta United FC uit zijn contract loopt.”

Tel daarbij op dat PSV eerder al interesse had in Robinson, die zelf ook wel oren had naar een overgang naar Eindhoven, en de transfer lijkt een logische optelsom. In die window viel ook de naam van Zeno Debast, al gingen beide transfers niet door, omdat in de slotfase van de window Bella-Kotchap gehuurd kon worden van Southampton.

Robinson speelt al sinds 2017 voor Atlanta United. De 26-jarige verdediger werd eerst nog verhuurd aan Charleston en Atlanta United 2, maar is inmiddels een vaste waarde bij de ploeg waar Frank de Boer in het verleden scepter zwaaide. Robinson droeg tot op heden 147 keer het shirt van Atlanta United.