Ar’jany Martha schrok zich rot na 75 minuten bij Ajax - FC Volendam: 'Hè?! Hoe dan?'

Ar’jany Martha heeft met volle teugen genoten van zijn debuut in Ajax 1. De twintigjarige linksback kreeg donderdagavond verrassenderwijs een basisplaats tegen FC Volendam (2-0) en werd door het publiek zelfs verkozen tot man van de wedstrijd. Martha vertelt dat hij nauwelijks kon geloven wat zich afspeelde.

Woensdag kreeg hij van assistent-trainer Richard Witschge te horen dat de nieuwe hoofdtrainer John van ’t Schip hem wilde spreken. “Ik dacht meteen: dat is een goed teken. Toen ben ik naar de meeting-ruimte gegaan, hadden we een gesprek en kreeg ik te horen dat ik zou starten. Hij vertelde me wat ik moest doen op het veld”, vertelt Martha een dag later aan Ajax TV.

Kort voor de wedstrijd voelde de debutant de spanning. “Maar toen ik het eerste fluitsignaal hoorde was het alleen maar focus. Vanaf dat moment had ik geen spanning meer en ging ik gewoon lekker voetballen. Het was een droom voor iedere jongen. Ik kon niet geloven dat ik er stond. Het besef kwam pas toen ik de volgende dag wakker werd.”

Man van de wedstrijd

Dat Martha uiteindelijk werd verkozen tot beste man van het veld, was de kers op de taart. “Ja, dat had ik echt niet verwacht. Dan hoor ik in de 75ste minuut: de man of the match is Ar’Jany Martha. Hè?! Hoe dan? Zelfs na de wedstrijd in de kleedkamer kon ik niets geloven van wat er was gebeurd. Ik kon ook totaal niet slapen. Maar goed, ik heb genoeg energie.”

Martha zat toen weer op de bank, want hij was in minuut 65 gewisseld. De linksback voelde wat fysiek ongemak en wilde geen risico's nemen, omdat Volendam 'een snelle rechtsbuiten' heeft (Bilal Ould-Chikh). Martha was bang om bijvoorbeeld kramp te krijgen tijdens een beslissend duel met Ould-Chikh, geeft hij aan.