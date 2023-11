AZ incasseert in blessuretijd flinke domper tegen Excelsior

Het is AZ met een 1-1 gelijkspel niet gelukt om de horde Excelsior te nemen. Invaller Mayckel Lahdo leek ruim een kwartier voor tijd het goudhaantje voor de Alkmaarders te worden, maar in de blessuretijd bezorgde de Belg Cisse Sandra - met zijn eerste treffer voor Excelsior - zijn ploeg een terecht punt. Naast dit bonuspunt voor Excelsior hielden de Rotterdammers ook voor het eerst dit seizoen Vangelis Pavlidis van scoren af.

Bij de editie Excelsior - AZ uit 2007 komt er bij AZ nog altijd veel oud zeer omhoog, maar ook de afgelopen tien edities wonnen de Alkmaarders slechts twee keer in Rotterdam. Een opsteker voor de ploeg van Jansen was de terugkeer van Martins Indi in de basis. Na zijn blessure verscheen de 36-voudig international voor het eerst sinds ruim een jaar weer aan de aftrap. Bij Excelsior - waar de geblesseerde el Yaakoubi ontbrak - maakte Parrott zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Excelsior hield al negen wedstrijden op rij het doel schoon in de eerste helft. Ook tegen AZ konden de Kralingers uitstekend mee én via Parrott kreeg Excelsior na een minuut of twintig een dot van een kans. De Ierse spits zag zijn kopbal van dichtbij echter knap gekeerd worden door AZ-doelman Ryan. Het pover spelende AZ stelde daar aanvallend nauwelijks iets tegenover en ook Pavlidis kon niet voorkomen dat Excelsior voor de tiende wedstrijd op rij zonder tegengoals naar de kleedkamer opzocht.

In de tweede helft duurde het een kwartier voordat AZ de urgentie leek te voelen dat er een schepje bovenop moest. De ploeg drong steeds verder aan, maar Excelsior hield lang stand. Na kansen over én weer was het een kwartier voor tijd de vraag of een inzet van invaller Lahdo bij de tweede paal over de lijn was. De VAR gaf uitsluitsel en daarmee was de bevrijdende treffer voor AZ een feit. Na de 0-1 probeerde Excelsior met meerdere invallers het tij te keren, maar de Alkmaarse defensie leek in het restant lang niets toe te geven. Het Rotterdamse slotoffensief leverde in de blessuretijd via de Belg Sandra alsnog de gelijkmaker op. Daarmee zorgde de Belg er hoogstpersoonlijk voor dat de zesde uitoverwinning op rij voor AZ uitbleef.