'Barcelona heeft opvolger voor trainer Xavi al in het vizier'

Hoewel voorzitter Joan Laporta deze week nog maar eens publiekelijk zijn steun uitsprak voor trainer Xavi Hernández, hebben de Catalanen volgens Spaanse media inmiddels zijn opvolger in het vizier. De oud-middenvelder zou in de toekomst weleens kunnen worden vervangen door Míchel, die momenteel grote indruk maakt met het Girona van , dat na dertien speelronden verrassend aan de leiding gaat in Spanje.

Tegenover de krant Sport schaarde Laporta zich eerder deze week nog vierkant achter Xavi, die Barcelona afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 2019 wist te leiden. "Zowel ikzelf als Deco en de rest van de directie staan volledig achter onze trainer. We zijn trots dat we Xavi als coach hebben, vanwege zijn professionele en zijn menselijke kwaliteiten", liet de voorzitter optekenen. Barcelona houdt in de woorden van Laporta 'de rangen gesloten': "Op dit moment is het heel belangrijk dat we bij elkaar blijven."

In de Spaanse competitie bekleedt het door blessures geplaagde Barcelona momenteel de derde plaats, achter koploper Girona en eeuwige rivaal Real Madrid. De Koninklijke was in de eerste onderlinge confrontatie van dit seizoen, eind oktober, in Barcelona met 1-2 te sterk. Xavi moest het in die wedstrijd onder meer zonder Frenkie de Jong en Pedri zien te redden, terwijl topscorer Robert Lewandowski alleen als invaller zijn opwachting kon maken. Bovendien verloor Barcelona in de Champions League vorige week verrassend van het Shakhtar Donetsk van Marino Pusic.

Volgens Bar Canaletes is Míchel inmiddels in beeld als mogelijke nieuwe trainer, al zou Xavi zich nog geen zorgen hoeven te maken over een ontslag op korte termijn. De beleidsbepalers van Barça zouden met hun oordeel over Míchel zich niet alleen baseren op het huidige seizoen, waarin Girona vriend en vijand verrast door met goed voetbal aan kop te gaan. De belangstelling zou al dateren van eind vorig seizoen, waarin de provinciegenoot onder Míchel tiende werd op de ranglijst. De 48-jarige trainer heeft bij Girona nog een contract tot medio 2026.