'Barcelona zet PSV-flop na sensationele seizoensstart hoog op verlanglijstje'

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández wil komende zomer dolgraag een linksbuiten aan zijn selectie toevoegen, en sportief directeur Deco heeft die in de persoon van voormalig PSV'er gevonden. Mede door blessures kwam de negentienjarige Braziliaan vorig seizoen in Eindhoven niet uit de verf, maar dit seizoen is hij een belangrijke pijler onder de successen van het Girona van .

De Catalanen staan na het voorbije weekend tweede in LaLiga met evenveel punten als koploper Real Madrid, dat op basis van het onderlinge resultaat de eerste positie op de ranglijst inneemt. Wel staat het bescheiden Girona drie punten los van nummer drie Atlético Madrid en heeft de club nu vier punten voorsprong op streekgenoot Barcelona. Sávio had in alle elf de tot nu toe gespeelde wedstrijden een basisplaats, scoorde daarin drie keer en leverde bovendien vier assists af.

Daarmee heeft hij zich volgens de Spaanse krant Sport in de kijker gespeeld van Barcelona. "De 19-jarige aanvaller past perfect in het profiel van jonge kwaliteitsspelers met doorgroeimogelijkheden die Barcelona zich ten doel stelt", schrijft de krant. Directeur Deco kent Sávio bovendien al langer: "Sinds hij doorbrak bij Atlético Mineiro en onder Jorge Sampaoli op zestienjarige debuteerde wilde de huidige directeur hem strikken bij zijn inmiddels opgeheven zaakwaarnemerskantoor."

Het zal wel een flinke klus voor Barcelona worden om Sávio los te weken, zo verwacht de krant overigens. Hij staat formeel onder contract bij het Franse Troyes, waar hij nog vastligt tot medio 2027. Die club maakt echter - net als Girona - deel uit van de City Football Group, het netwerk van clubs rond Champions League-houder Manchester City.

Afgelopen seizoen werd Sávio door Troyes verhuurd aan PSV. Trainer Ruud van Nistelrooij deed in de eerste weken van het seizoen regelmatig als invaller een beroep op de Braziliaan, maar in oktober verdween hij uit beeld, waarna hij zijn wedstrijden met Jong PSV afwerkte in de Keuken Kampioen Divisie.