Bart Vriends pakt glansrol bij Sparta en vergroot hoogstpersoonlijk zorgen bij FC Volendam

Bart Vriends heeft Sparta Rotterdam zondagmiddag hoogstpersoonlijk naar een overtuigende overwinning geschoten in Volendam. De centrumverdediger van de Rotterdammers scoorde in het KRAS Stadion maar liefst twee keer, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de 1-4 overwinning van de ploeg van Jeroen Rijsdijk. De zorgen voor FC Volendam worden groter. De Palingboeren staan met acht punten op een zeventiende plek.

Het duel in het Kras Stadion brak al snel open. De gasten uit Rotterdam wist na zeven minuten zichzelf al aan de goede kant van de score. Joshua Kitalano kreeg alle ruimte om voor te zetten en deed dit met precisie. Het hoofd van aanvoerder Bart Vriends wist wel raad met dit buitenkansje. De 0-1 hield niet lang stand. Ruim vijf minuten later was Milan de Haan die van afstand hard en zuiver raakschoot. Alweer het 3e competitiedoelpunt voor de jongeling die met enkele pogingen erna minder succesvol was. Dat gold ook voor Oskar Buur die vlak na de gelijkmaker de voorsprong op zijn schoen had, Hij schoot hard over het doel van Nick Olij. Sparta had op het doelpunt na weinig om blij van te worden, totdat het bespeurde dat Volendam achterin wel erg veel ruimte weggaf. Vlak voor rust werd het de oranjehemden fataal. Arno Verschueren dreef een counter op, zocht met een passje een Spartaan en vond de bedrijvige Kitolano die bekeken het leder langs Mio Backhaus plaatste: 1-2.

Na een aantrekkelijk eerste bedrijf leek de tweede helft ook zo te beginnen. Robert Mühren leek al snel de gelijkmaker binnen te kunnen kopen, maar Vriends voorkwam dat. Nadat ook een poging van de Haan geen doel trof leek het wel gedaan met de Volendamse wapenfeiten. Sparta trok zich terug en liet de thuisploeg komen. Een gevaarlijke poging van invaller Garang Kuol liet Sparta nog wel even opschrikken, maar verder dan dat kwam het elftal van niet. De krachten vloeiden weg, het geloof nam af. Zeker nadat Vriends zijn tweede van de dag liet aantekenen vlak voor het einde van het duel. In blessuretijd mocht ook Arno Verschueren nog een duit in het zakje doen nadat hij van ver vrij en doeltreffende mocht uithalen. Hij zette daarmee de eindstand op 4-1. Misschien iets geflatteerd, maar aan de andere kant wist Volendam veel te weinig te creëren.

Volendam blijft middels deze nederlaag in het moeras van de Eredivisie spartelen. Sparta rechtte de rug na de nederlaag verleden week en heeft Go Ahead Eagles en dus plek 5 in het vizier.