Bart Vriends vindt één verwijt aan Steven Bergwijn onterecht: ‘Het gaat mensen sowieso irriteren’

en hebben het opgenomen voor . De aanvoerders van respectievelijk Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles vinden de kritiek onterecht die Bergwijn als captain van Ajax vaak te verduren krijgt vanwege de interviews die hij geeft.

In De Cor Potcast komt deze week het onderwerp leiderschap ter sprake. Vriends, aanvoerder van Sparta, vindt dat Bergwijn niet te benijden is, daar laatstgenoemde na wedstrijden van Ajax voor de camera’s van onder meer ESPN en de NOS dient te verschijnen voor een interview. “Als het goed gaat, is het relatief eenvoudig om aanvoerder te zijn. Het is veel moeilijker als het slecht gaat. Het is best wel vervelend als je steeds uitleg moet komen geven voor de camera”, zegt Vriends.

De verdediger van Sparta begint vervolgens zelf over Bergwijn, aanvoerder van het dit seizoen sportief in zwaar weer verkerende Ajax. “Bij Ajax ging het natuurlijk heel slecht. Bergwijn werd dan vaak voor de camera gehaald. Hij werd er ook best wel vaak op bekritiseerd. Dat vond ik niet helemaal terecht”, vervolgt Vriends. “Het is zó moeilijk om dan, zeker bij een club als Ajax, de hele tijd de juiste dingen te zeggen. Je zegt eigenlijk altijd het verkeerde. Wat je zegt gaat mensen sowieso irriteren, dus ik kan mij heel goed voorstellen dat Bergwijn daar met lood in de schoenen gaat staan. Dat zou ik zelf ook hebben.”

Vriends vraagt vervolgens hoe Kuipers naar de situatie van Bergwijn bij Ajax kijkt. “Ik heb bij Go Ahead Eagles natuurlijk vrij veel goede momenten meegemaakt”, reageert Kuipers. “In die zin heb ik dat soort momenten nog niet echt meegemaakt. Maar ik heb me wel eens voorgesteld hoe het is om elke keer naar die camera te lopen en elke keer weer zo'n excuusverhaal te moeten vertellen. Dat lijkt mij wel verschrikkelijk. Maar aan de andere kant: je kunt niet alles in je eentje doen. “