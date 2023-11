Bas Dost verlaat ziekenhuis in Amsterdam en gaat thuis verder met revalidatie

gaat vanaf huis verder met zijn revalidatie. NEC maakte vrijdagmiddag op de website bekend dat de spits het ziekenhuis in Amsterdam heeft verlaten. De Nijmeegse club meldt dat de 34-jarige aanvaller afgelopen week heeft gekozen voor een ICD.

Een ICD is een defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Dost komt zelf ook met een korte reactie op de clubsite van NEC. “Ik ben blij weer thuis te zijn en ga nu in alle rust herstellen. Ik wil graag nog een dankwoord richten aan iedereen die me de afgelopen periode heeft gesteund”, begint de spits. “We waarderen dat ontzettend.”

Op 2 november kondigde Dost aan dat hij voorlopig een stap terug doet uit de voetballerij. De aanvaller is na het trieste incident onderzocht en kampt(e) met een ontstoken hartspier. Daardoor kan hij voorlopig niet in actie komen en doet daarom een flinke stap terug. Het is de vraag of hij ooit nog als profvoetballer aan de slag zal gaan, zo liet hij weten in een uitgebreide medische update.