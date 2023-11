Bas Nijhuis genoot van 'masterclass' bij Feyenoord

Bas Nijhuis zag afgelopen week de beste scheidsrechter van Europa aan het werk. De arbiter in de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Lazio, Szymon Marciniak (42), is volgens de Nederlandse scheidsrechter de beste leidsman ter wereld. “Dat was dinsdagavond echt een masterclass van hem.”

Dat zei Nijhuis woensdagavond bij Vandaag Inside, waar hij liet weten volop te hebben genoten van de Pool Marciniak. "Ik vond die bij Feyenoord, die Marciniak... Die bewijst echt wel dat hij de nummer één scheidsrechter is in Europa. Jullie hebben het dinsdag niet gezien, maar het was echt waanzinnig hoe hij dat weer deed."

Johan Derksen vond de lofzang van Nijhuis iets te uitgebreid. "Je bent nu aan het overdrijven, maar het was een goede scheidsrechter", aldus De Snor. "Ik vind hem écht een goede scheidsrechter", reageerde Nijhuis daarop. "We zien de laatste tijd veel scheidsrechters Europees, die geen character zijn. Maar dit is echt een character, ik vind dat mooi."

Marciniak floot op het WK in Qatar de finale tussen Argentinië en Frankrijk en kreeg later in het seizoen ook de Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale. Ook in Saudi-Arabië floot hij twee finales in het afgelopen kalenderjaar. "Hij krijgt écht alle finales", glimlachte Nijhuis knikkend.