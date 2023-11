Slot ziet Feyenoord-sterkhouder terugkeren in aanloop naar RKC- en Lazio-uit

(31) maakt komende zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk zijn rentree in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo meldt 1908. De Oostenrijkse verdediger lijkt daarmee ook speelminuten te kunnen gaan maken in het Champions League-duel van drie dagen later. Feyenoord gaat dan in Rome op bezoek bij SS Lazio, dat zonder Trauner in De Kuip nog op een duidelijke nederlaag werd getrakteerd.

Afgelopen weekend stapte de regerend landskampioen voor het eerst dit seizoen met een nederlaag van het veld, toen FC Twente in Enschede met te sterk bleek voor de ploeg van trainer Arne Slot. Het centrum van de defensie werd in de Grolsch Veste opnieuw gevormd door Lutsharel Geertruida en David Hancko, maar zaterdag in Waalwijk zit Trauner dus voor het eerst sinds 4 oktober weer bij de spelersgroep. Destijds ging Trauner een kwartier voor het einde van het Champions League-duel bij Atlético Madrid (3-2 verlies) naar de kant. Daarna moest hij de confrontaties met PEC Zwolle (0-2 winst), Vitesse (4-0 winst), Lazio (3-1 winst) en FC Twente (2-1 verlies) aan zich voorbij laten gaan vanwege knieklachten.

Valentijn Driessen voorzag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf eind vorige week een probleem voor Slot zodra Trauner zijn rentree in de selectie zou maken. Gedurende de absentie van de Oostenrijkse mannetjesputter vulden Geertruida en Hancko hun rol in het centrum namelijk overwegend prima in. De chef voetbal van de ochtendkrant kan zich dan ook niet voorstellen dat Geertruida terug wordt verhuisd naar de rechtsback-positie om weer plaats te maken voor Trauner in het centrum: "Die is veel te belangrijk in de as", stelde de journalist over de Oranje-international.

Door de nederlaag in Enschede staat Feyenoord voorlopig slechts vierde in de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV, dat nog geen punt morste, bedraagt inmiddels zeven punten. AZ speelde een wedstrijd minder maar verzamelde twee punten meer dan de Roterdammers; net als FC Twente dat derde staat maar ook tien wedstrijden speelde. In de Champions League staat Feyenoord wél bovenaan; na drie speelronden verzamelde de club zes punten, eentje meer dan Atlético en twee meer dan Lazio. Het Schotse Celtic volgt met een enkel punt op de vierde en laatste plaats in groep E van het miljardenbal.