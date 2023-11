Sarri: 'Supporters van Lazio moeten een voorbeeld nemen aan Feyenoord-fans'

Maurizio Sarri hoopt dat de supporters van Lazio een voorbeeld nemen aan die van Feyenoord. Beide ploegen treffen elkaar dinsdagavond in Rome, nadat Feyenoord in De Kuip al met 3-1 te sterk was. Sarri hoopt dat Stadio Olimpico op dezelfde wijze zal kolken als De Kuip.

"De steun van de fans zal cruciaal zijn", verwacht Sarri. "Ik hoop dat onze supporters van het stadion een hel kunnen maken, zoals de supporters van Feyenoord dat doen wanneer we in Rotterdam spelen. We hebben ze nodig. Het zal een zeer moeilijke wedstrijd worden, maar met de supporters kunnen we het doen."

Ook doelman Ivan Provedel hoopt op massale steun van de Lazio-fans. "Dinsdag hoop ik dat het Olimpico helemaal vol zit voor ons", citeert LazioNews24. Provedel snapt dat het enthousiasme bij de fans 'misschien een beetje ontbreekt' na de 1-0 nederlaag tegen Bologna van vrijdagavond. "Maar onze supporters weten hoe ze ons kunnen helpen om een geweldige wedstrijd te spelen."

Stadio Olimpico heeft een capaciteit van 73.261, maar zit dit seizoen nooit vol bij wedstrijden van Lazio. In de vijf competitiewedstrijden van dit seizoen zaten er gemiddeld 37.420 fans op de tribune. Toen Lazio in de openingswedstrijd van de Champions League-groepsfase aantrad tegen Atlético Madrid (1-1), waren er 46.168 fans aanwezig.