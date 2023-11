Bergwijn zichtbaar geraakt: 'Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk'

Ajax-aanvoerder heeft na de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (2-0) mooie woorden gesproken over John van ’t Schip. De voormalig speler van de Amsterdammers staat sinds afgelopen maandag voor de groep en boekte donderdagavond zijn eerste zege als interim-hoofdtrainer. Veel mensen vroegen zich vanwege het overlijden van de vrouw van Van ’t Schip af of hij het wel moest doen, maar hij wilde niets liever. Bergwijn heeft daar enorm veel respect voor.

De aanvaller was donderdagavond de grote uitblinker bij Ajax. Bergwijn draait evenals zijn ploeggenoten een heel moeizaam seizoen, maar tegen FC Volendam liet hij bij vlagen zien wat hij nog altijd in huis heeft. De aanvoerder was na afloop extra blij voor Van ’t Schip. De nieuwe interim-hoofdtrainer sprak zijn spelers in de aanloop naar het inhaalduel met FC Volendam op bijzondere wijze toe. De speech van Van ’t Schip heeft indruk gemaakt op Bergwijn. “Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk”, zegt hij voor de camera van ESPN. “Voor mij was het heel emotioneel. De positie waarin de trainer zit en dat hij ons dan komt helpen… Dan wil je als team nog een extra stapje gaan denk ik.”

Het was, een paar weken voordat Ajax Van ’t Schip aanstelde als opvolger van Maurice Steijn, duidelijk dat hij zou terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. Voor Van ’t Schip lag in eerste instantie een rol in het technisch management in het verschiet, maar hij staat tot het einde van dit seizoen op het trainingsveld en langs de lijn. De voormalig Oranje-international verloor onlangs nog zijn vrouw. Daardoor vroegen velen zich af of Van ’t Schip nu wel moest instappen bij Ajax, maar hij vertelde zelf dat hij dit heel graag voor zijn oude club én zijn vrouw wil doen. “Dat maakt wel wat in me los. Toen hij aan het praten was kreeg ik een brok in mijn keel om eerlijk te zijn. Dan wil je deze wedstrijd voor zijn vrouw en hem winnen”, aldus een zichtbaar geraakte Bergwijn.