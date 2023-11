'Bijna indrukwekkend dat Ten Hag 100 miljoen betaalt voor tweetal dat Man United aantoonbaar slechter maakt'

Erik ten Hag móét woensdagavond zijn Manchester United naar een overwinning zien te leiden in het Champions League-duel bij FC Kopenhagen. De Nederlandse trainer staat onder druk nu de resultaten in zijn tweede seizoen behoorlijk achterblijven bij de ambities van de club én zijn aankopen bepaald niet renderen in Manchester.

Voorafgaand aan het duel voerde Ten Hag de vele blessures in zijn selectie aan als reden voor het wisselvallige spel dat zijn elftal deze jaargang laat zien. "We moeten vaker onze beste elf kunnen opstellen, zodat we routine in het elftal kunnen opbouwen", sprak de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax op een persconferentie. "Tot dusverre hebben we heel veel moeten wisselen. Er is nu geen balans op het middenveld, maar ik ben er zeker van dat we beter gaan spelen als dat terugkeert."

Het lokale Manchester Evening News weerlegt die uitspraken echter: "Van alle linies heeft het middenveld de minste hinder ondervonden", schrijft de krant. "Jongeling Kobbie Mainoo keert pas net terug na een blessure die hij opliep in de voorbereiding, Mason Mount heeft vijf wedstrijden gemist, Sofyan Amrabat kwam geblesseerd binnen en Casemiro ligt er tot het nieuwe jaar begint uit", wordt de blessurelijst opgesomd. "Maar dat gebeurde allemaal op verschillende momenten dus in vergelijking met de verdediging en de vleugels heeft Ten Hag altijd ruim keus gehad op het middenveld."

Dat de trainer desondanks nog geen balans heeft weten te vinden noemt de krant 'een zorgwekkende ontwikkeling', zeker omdat dat vorig seizoen wél het geval was. "De combinatie Casemiro-Christian Eriksen bleek het fundament onder de verbeteringen die afgelopen seizoen werden ingezet", stelt de krant. Deze zomer heeft Ten Hag een aantal foute inschattingen op de transfermarkt gemaakt, zo luidt de conclusie. De Nederlander gaf bijna 70 miljoen euro uit aan Mount en huurt Amrabat voor 11,5 miljoen euro van Fiorentina, waarna hij voor nog eens 23 miljoen euro definitief kan worden overgenomen. "Het is bijna indrukwekkend om in potentie 100 miljoen euro uit te geven aan twee middenvelders die het elftal aantoonbaar slechter maken", stelt de krant. "Ten Hag heeft praktisch de vrije hand gehad op transfergebied en ondanks een paar veelbelovende oprispingen van sommigen en korte succesvolle periodes van anderen, betaalt geen van zijn aankopen momenteel uit."