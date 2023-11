Bijzonder verhaal over Mohammed Kudus: oud-Ajacied speelde vroeger in Feyenoord Academy

Jennifer Mendelewitsch, de zaakwaarnemer van , kondigde afgelopen zaterdag aan juridische stappen te ondernemen tegen Valentijn Driessen. Bij Kick-off van De Telegraaf is de chef voetbal hierop ingegaan en komt hij vervolgens met een opvallende anekdote over de Ghanese aanvaller van West Ham United.

Driessen maakte vrijdag 3 november in de podcast Kick-Off melding van een ‘hardnekkig gerucht’ dat Kudus van naam en leeftijd zou zijn veranderd: hij zou in werkelijkheid niet 23 jaar, maar vijf jaar ouder zijn. Mendelwitsch dreigde met juridische stappen. “Volgens mij zei ik ‘dat dat gerucht gaat’. Ik weet dus wel wat ik moet zeggen”, reageert de journalist.

Feyenoord Academy

Presentator Pim Sedee reageert lachend: ‘Jij gaat hiermee wegkomen.” Nog geen halve seconde later komt Driessen met het volgende gerucht over Kudus. “Ik hoorde dus dat hij ooit in de Feyenoord Academy heeft gezeten”, zegt de chef voetbal. “Feyenoord heeft een academy in Ghana en daar schijnt hij het heel goed gedaan te hebben. Maar toen ging hij naar een andere academy, want die heb je daar heel veel zitten.”

Sedee zag ook nog iets opvallends. “Ik ook nog een foto van Kudus met een Roda JC-shirtje als jongentje. Ik weet niet of dat dan ook klopt of niet”, stelt de presentator. Driessen vraagt zich af of deze foto in Ghana werd gemaakt. “Er zijn wel heel veel clubs die daar hun afgeschreven materiaal afleveren.”