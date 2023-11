Boulevard: Yvonne Coldeweijer heeft groot nieuws over Jade Anna en Kenneth Taylor

lijkt geluk in de liefde te hebben gevonden. De middenvelder van Ajax is aan het daten met de bekende influencer Jade Anna van Vliet, zo weet Yvonne Coldeweijer te melden. Het gerucht gaat al een tijdje rond, maar is nu dus bevestigd.

Er gingen de afgelopen dagen al geruchten dat Taylor (21) en Van Vliet (19) samen waren gespot in Antwerpen, waar ze een paar dagen doorbrachten. Dat blijkt te kloppen: ze zouden vorige week samen in België zijn geweest.

Van Vliet, met een miljoen volgers op Instagram een van de meest gevolgde influencers in Nederland, brak in september met Gio Latooy. Inmiddels heeft ze het dus gezellig met Taylor. “Kenneth is volgens spionnen echt een goede jongen, dus dit lijkt me een enig setje”, schrijft Coldeweijer op Instagram.

