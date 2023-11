Brobbey of Akpom? Van 't Schip laat licht schijnen over spitspositie bij Ajax

Ajax-trainer John van ’t Schip wilde woensdagavond op de persconferentie nog niet verklappen wie er donderdagavond tegen Olympique Marseille in de spits staat. is normaliter de eerste keus in de punt van de aanval, maar moest het afgelopen thuisduel met Vitesse aan zich voorbij laten gaan en zag zijn vervanger een goede beurt maken.

Akpom maakte afgelopen zomer voor flink wat geld de overstap van Middlesbrough naar Ajax. Dat bracht hoge verwachtingen met zich mee, niet in de laatste plaats omdat hij zich vorig seizoen nog kroonde tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. Akpom kende in Amsterdam echter een lastige start. Onder Maurice Steijn verscheen hij slechts één keer aan de aftrap, maar sinds de trainerswissel en de aanstelling van Van ’t Schip komt hij een stuk vaker aan bod. Akpom heeft inmiddels vijf competitietreffers achter zijn naam en was zaterdag als basisspeler nog trefzeker tegen Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

Maar Brobbey is inmiddels hersteld en fit genoeg om donderdagavond tegen Olympique Marseille in actie te komen. Van ’t Schip zal dus een lastige knoop moeten doorhakken, al heeft het er alle schijn van dat hij ‘gewoon’ weer voor Brobbey gaat kiezen. “Niks is vanzelfsprekend natuurlijk. Ik vind wel dat Brian het geweldig heeft gedaan voor zijn blessure en voor het team belangrijk is geweest”, is Van ’t Schip lyrisch over de Oranje-international. “Maar Akpom heeft het op zijn manier ook goed gedaan, met zijn invalbeurten en ook in de wedstrijd tegen Vitesse. Ik ben over beiden tevreden. Dat is ook hetgeen waar we naartoe willen, dat we meer competitie in de selectie krijgen. Voorin is daar in ieder geval een begin mee gemaakt en dat is alleen maar beter voor het team.

Waar Akpom tegen achtereenvolgens FC Volendam, sc Heerenveen en Almere City belangrijk was als invaller, toonde hij tegen Vitesse ook als basisspeler zijn waarde. Hij knikte Ajax in de tweede helft naar 4-0 en bracht zijn doelpuntentotaal daarmee op vijf. “Akpom heeft laten zien dat hij ook vanaf het begin kan spelen. Dat is alleen maar mooi meegenomen”, aldus Van ’t Schip, die dus nog niet wilde verklappen wie donderdag de centrumspits is bij Ajax. “Brobbey kan spelen ja. Die gaat zeker een gedeelte spelen. Of hij begint, zie je donderdag.”