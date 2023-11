Cocu pakt eigen spelers keihard aan na wanvertoning: ‘Ben enorm in de steek gelaten’

Phillip Cocu is uiterst teleurgesteld in het optreden van zijn Vitesse op bezoek bij Go Ahead Eagles, In De Adelaarshorst was het een wanvertoning wat de Gelderse club op de mat legde en de coach, die onder druk staat, voelde zich in de steek gelaten door zijn eigen spelers.

Dat laat de 53-jarige trainer na afloop optekenen in gesprek met De Gelderlander. "Dit is zeer bitter. Ik begrijp de woede van de supporters absoluut. En ik weet dat mijn positie bij de aanhang nu ter discussie staat. Ik begrijp de frustraties en boosheid. Die heb ik ook, als ik dit zie. En dat zit in de wijze waarop we de tegengoals krijgen. En helemaal in de laatste fase, waarin we de zaak laten lopen. Ze laten de trainer in de steek", stelt Cocu, die daarmee keihard is voor zijn eigen spelers. "Zo voelt dat", voegt hij er nog aan toe.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse kreeg tegen Go Ahead Eagles vijf tegendoelpunten, waarvan er de nodige ontstonden uit persoonlijke fouten en slecht verdedigen. "Het verdedigen lijkt nergens op. De omschakeling. Ik kan wel duizend dingen noemen. Dat zit me dwars. k ben strijdbaar. Maar dit is echt zwaar teleurstellend. Ik zie dit ook niet zomaar als een nederlaag. Dit moet ik wel een plek geven. Een wedstrijd verliezen kan. Maar dit kan ik niet hebben", besluit Cocu.

De situatie bij Vitesse is zorgelijk te noemen, want de Arnhemmers staan op het moment van schrijven op laatste plek (!) in de Eredivisie. Een 'eenvoudig' schema volgt ook niet direct, want volgend weekend komt SC Heerenveen op bezoek, waarna er daarna een uitwedstrijd tegen Ajax op de agenda staat.