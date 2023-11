Cody Gakpo: 'Ik heb nog geen team gezien waar PSV het lastig tegen krijgt'

Liverpool-speler geniet van de prestaties van zijn oude club van PSV. De international van het Nederlands elftal ziet zijn oude club uitstekend presteren in de Eredivisie en ziet momenteel niet een club die het PSV in zijn ogen lastig gaat maken.

"Ik geniet zeker", geeft de aanvaller van Liverpool aan in gesprek met Noa Vahle van SBS6. "Ze doen het heel goed. Ongeslagen nog in de Eredivisie en hopelijk worden ze ongeslagen kampioen. Ik heb nog geen team gezegd waar ik van denk: nou, daar gaan ze het lastig krijgen op dit moment", zegt Gakpo. Dat is een gewaagde uitspraak, want de komende weken zal PSV zich in de topduels moeten bewijzen. Er wachten ontmoetingen met AZ, FC Twente en regerend landskampioen Feyenoord.

Wel benadrukt de geboren Brabander dat er voor PSV nog een lang weg te gaan is, maar hij veel vertrouwen heeft in het binnenhalen van de landstitel: "Het blijf voetbal, en het kan alle kanten nog op. Ik hoop dat ze zo door blijven gaan", besluit Gakpo, die zelf na afwezigheid door een blessure in de vorige interlandperiode zich weer heeft gemeld bij Oranje.