Gakpo en Kluivert scoren, maar Núñez steelt de show tijdens Bournemouth - Liverpool

en Justin Kluivert zijn woensdagavond allebei tot scoren gekomen in de EFL Cup-wedstrijd tussen Bournemouth en Liverpool. Uiteindelijk won Liverpool de wedstrijd met 1-2.

Gakpo opende de score in de eerste helft, na een halfuur spelen. Na een afgeslagen corner waagde Harvey Elliott een poging uit de tweede lijn en vlak voor het doel veranderde Gakpo de bal sterk van richting. Doelman Ionut Radu wist nog redding te brengen, maar in de rebound sloeg Gakpo alsnog toe.

Voor Gakpo was het zijn vierde doelpunt voor Liverpool, in zijn elfde officiële wedstrijd van het seizoen. De ex-PSV'er heeft in de Premier League geen vaste basisplek, maar mag in de EFL Cup dus wel vanaf de aftrap spelen.

In minuut 64 maakte Kluivert de 1-1 van Bournemouth. De ex-Ajacied kopte bij de tweede paal raak uit een corner van Alex Scott. Lang kon Bournemouth niet van het doelpunt genieten, want Darwin Núñez bepaalde de eindstand met een prachtig schot vanaf de linkerflank. Bij Liverpool via Ryan Gravenberch een kwartier voor tijd nog in.