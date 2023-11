Cristiano Ronaldo betovert met sensationele boogbal, Wijnaldum weer belangrijk voor Al-Ittifaq

heeft vrijdagavond met twee treffers een belangrijk aandeel gehad in de 3-0 zege van zijn club Al-Nassr op Al-Akhdoud, de hekkensluiter in de Saudi Pro League. Vooral de tweede, een sensationele boogbal van een meter of 30, mocht er zijn. Ook kwam in actie, en was belangrijk voor Al-Ittifaq tegen het Al-Ittihad van onder meer Karim Benzema.

Ronaldo kreeg de bal na tachtig minuten in zijn voeten nadat de keeper van Al-Akhdoud ver zijn doel uit was gekomen om een aanval in de kiem te smoren. De 38-jarige Portugees aarzelde niet en schoot met een enorme boogbal zijn tweede van de avond binnen.

Eerder op de dag opende Wijnaldum de score namens Al-Ittifaq tegen Al-Ittihad. De 32-jarige Nederlander stond na 40 minuten spelen op de goede plaats om een rebound van dichtbij binnen te schieten: 1-0. Het bleek niet genoeg voor de drie punten: Abderrazak Hamdallah maakte tien minuten na rust de gelijkmaker, waarna het bij 1-1 zou blijven.