De Boer en Koeman zijn het helemaal eens: 'Hij was een slappe trekpop, nu staat er een vent'

heeft zich goed ontwikkeld in de afgelopen jaren, zo merken de tafelgasten van Rondo maandagavond op. Bondscoach Ronald Koeman en voormalig topvoetballer Ronald de Boer merken allebei op dat Stengs met name op fysiek vlak een andere voetballer is geworden.

Koeman haalde Stengs vorige maand bij Oranje, na een afwezigheid van tweeënhalf jaar. Zijn terugkeer viel niet los te zien van zijn goede vorm bij Feyenoord onder Arne Slot. “Ik denk dat het voor hem een geweldige stap is geweest”, zegt Koeman over de transfer van Stengs. “Calvin heeft bij mij z’n debuut gemaakt voor Oranje in 2019. Je ziet dat hij zich ontwikkelt en fysiek sterker wordt. Hij kon altijd goed voetballen, maar het was altijd een beetje slapjes. Het is nu een kerel geworden.”

Stengs was twee weken geleden in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio (3-1 zege) nog trefzeker uit een vrije trap. Dat was niet zijn enige goede actie in die wedstrijd, zag Koeman. “Hij gaf ook uit het niets twee diepe ballen. Dat vond ik echt geweldige ballen. Het is duidelijk dat hij de oproep voor Oranje had verdiend, al was het ook zo dat Gakpo, Lang en Memphis ontbraken. Dan ga je zoeken en was het duidelijk dat we hem moesten kiezen.”

De Boer komt met een soortgelijke analyse als Koeman. Hij kent Stengs goed, want dat is de schoonzoon van zijn broer Frank de Boer. “Voetballen kon hij altijd al, maar ik vond het een beetje een trekpop, altijd slap. Als ik hem nu zie bewegen… Het ziet er allemaal veel steviger uit. Daarvoor verdient hij complimenten, maar de staf van Feyenoord ook”, legt De Boer uit.

“Zoals jij (Koeman, red.) zei: aan die passes tegen Lazio kun je zien dat hij een fantastisch gevoel heeft in zijn linkerpoot. Hij geeft de ballen altijd op de juiste snelheid, in de juiste ruimtes. Hij is lekker bezig. Ik denk ook dat hij z’n schoonvader moet bedanken, die hem die kant op heeft geduwd”, verwijst De Boer lachend naar zijn broer.