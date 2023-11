Derksen baart opzien: 'Dat lijkt me een kleine driftige neuker'

De mannen van Vandaag Inside zagen dinsdag de troonrede van koning Charles in Engeland. Het was reden om de seksuele schandalen uit het verleden, die eerder dit jaar naar buiten kwamen, weer eens uitgebreid te bespreken naar aanleiding van een boek dat besproken werd.

“Ze lagen te neuken op het biljart”, lachte René van der Gijp in Vandaag Inside over een deel van het koninklijk huis. Wilfred Genee en Johan Derksen brachten vervolgens in herinnering dat er ook mensen hebben staan toekijken en hebben aangemoedigd. Voor gast Miljuschka Witzenhausen ging de wisseling van het gesprek iets te snel: van de troonrede naar het seksschandaal, waardoor Genee het nieuws daaromtrent nog even voorlas dat uit een verschenen boek van Nadine Dobbies kwam.

“Zolang ze geen kaarsen gebruiken, heb ik er geen problemen mee”, maakte Deksen een grap, waarmee hij zinspeelde op de rel eerder rondom zijn persoon. “In Nederland stelt het allemaal niets voor als je dat zo hoort”, merkte Genee op, die daarop politiek verslaggever Sam Hagens aan de bar aanspeelde met de vraag of dit in Nederland ook weleens gebeurt. “Daar hebben we dit niet, nee”, glimlachte Hagens. “Dat heb ik de afgelopen jaren nog niet meegemaakt, nee.”

“Zou die man van ‘order order’ er ook nog bij betrokken zijn geweest?”, vroeg Derksen zich vervolgens hardop af, om daar schaamteloos aan toe te voegen. “Dat lijkt me zo’n kleine driftige neuker.” Daarop schoten de aanwezigen aan tafel en in de studio hardop in de lag. “Dit is een bom die ontploft. Ze heeft niet de namen niet genoemd, maar die lekken nog wel uit”, dacht Derksen. “Dat is wel een hele slechte uitdrukking in dit verband”, was Genee scherp op de opmerking van Derksen.