Derksen en Van der Gijp richten pijlen op Genee: 'Daar moest jij je niet mee bemoeien'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn kritisch op de manier waarop Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee omging met Frans Timmermans. De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA was maandag te gast in de populaire talkshow en werd door Genee bijzonder kritisch ondervraagd, wat hem een dag later vooral door Derksen niet in dank wordt afgenomen.

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die een dag later bij de heren mocht aanschuiven, zag het optreden van haar concurrent bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen eveneens en zegt: "Het was een beetje alsof je bij de tandarts zit te wachten op een verdoving. Ik vond het best wel heftig om te zien, het was best een beetje een roast."

Van der Gijp is het daarmee eens: "Jij wilde wilde hem als 'niet te vertrouwen' neerzetten, maar dat is je goed recht, dat mag." Genee verweert zich: "Ik heb alleen maar situaties aangehaald die in het verleden gebeurd zijn", maar Van der Gijp houdt vol: "Daar kwam uit dat hij onbetrouwbaar was", stelt de oud-voetballer.

Officier van Justitie-toontje

Ook Derksen toont zich kritisch, hij ontwaarde bij Genee een 'bepaalde gezichtsuitdrukking' op het moment dat hij Timmermans het vuur aan de schenen legde. "Ik noem dat het Officier-van-Justitie-toontje, dan moet je je er gewoon even niet mee bemoeien want dan word je fel, fel fel en de omgeving negeer je dan." Daarmee ging Genee wat Derksen betreft voorbij aan het doel van het uitnodigen van de politicus. "Het is geen wedstrijd, er hoeft niet iemand als winnaar uit de discussie naar te komen. Het doel van het interview is natuurlijk dat er interessante informatie komt voor de kijker."