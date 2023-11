Derksen laat tafel Vandaag Inside stomverbaasd achter: 'Heb ik al een jaar of tien niet gedaan'

Johan Derksen heeft dinsdagavond een opmerkelijke onthulling gedaan in Vandaag Inside. De Snor bekende dat hij al zo’n tien jaar geen warme maaltijd meer heeft genuttigd. Op die manier blijft de tv-persoonlijkheid op gewicht, zo deelde hij in de uitzending waarin Miljuschka Witzenhausen te gast was.

Witzenhausen is als televisiekok elke dag met eten bezig, maar kampt(e) ook met overgewicht en zodoende kwam het onderwerp ter sprake. Derksen had in het verleden soortgelijke problemen, maar is gestopt met het vele eten. “Ik denk dat ik al een jaar of tien niet warm gegeten heb”, vertelde Derksen, die daarmee de rest van de talkshowtafel verbaasd achterliet.

“Je moet gewoon niks nemen. Iedereen die niet vreet, komt aan”, vervolgde Derksen. “En wat je moet doen, is je moet gaan roken.” Collega René van der Gijp haalde vervolgens een herinnering naar boven van de keer dat Derksen twee bruine boterhammen met ham en kaas kreeg voorgeschoteld in de studio van De Oranjezomer. “Hij liet ze terugsturen en wilde er helemaal niks op hebben”, bulderde Gijp op geheel eigen kenmerkende wijze.

Voor gast Witzenhausen was het door Derksen geschetste beeld ‘een nachtmerrie’. “Ik ben dan liever karakterloos... Ik vind eten heel mooi. Super lekker”, vertelde Witzenhausen, die aan Derksen vroeg wat hij voorheen het lekkerste vond toen hij nog wel at. “Benzinestations waren dodelijk voor mij. Maar bierworstjes vond ik heel lekker”, reageerde Derksen daarop. Voorheen werden in het programma nog weleens beelden getoond van de corpulente Derksen, maar die heeft De Snor hoogstpersoonlijk laten verwijderen uit het archief.