Derksen reageert met drie woorden op Koeman en krijgt het publiek aan het lachen

De complimenten van Ronald Koeman aan het adres van Johan Derksen zijn uiteraard niet onbesproken gebleven in Vandaag Inside. De bondscoach van het Nederlands elftal begon dinsdag tijdens zijn persconferentie opeens over Derksen, die daar wel over te spreken is.

Waar maandagavond Frans Timmermans te gast was in Vandaag Inside, is het dinsdagavond de beurt aan Dilan Yesilgöz. De uitzending staat uiteraard in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, maar Wilfred Genee vond tussendoor een momentje om het ook even over de persconferentie van Koeman te hebben. “Even tussendoor. Ik was er echt van onder de indruk, maar er is iemand het vandaag enorm met jou eens. Heb je dat gezien?”, richtte Genee zich tot Derksen, die op dat moment druk in gesprek was met Yesilgöz.

Artikel gaat verder onder video

“Als je iedere avond op tv bent zoals Johan Derksen, die zegt alles en dat vind ik dan ook wel weer mooi. Want over best veel dingen heeft hij wel gelijk”, zei Koeman dinsdag over Derksen. De televisiepersoonlijkheid blijft even stil, alvorens zijn tafelgenoten - naast Genee en Yesilgöz uiteraard ook René van der Gijp - én het publiek aan het lachen te krijgen. “Hele wijze man”, is de korte maar krachtige reactie van Derksen op de loftuiting van Koeman.