Driessen bekritiseert Oranje en Koeman: 'Dat belooft allemaal weinig goeds, tenzij...'

Valentijn Driessen heeft vooralsnog geen hoge verwachtingen van de Nederlandse deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verzekerde zich afgelopen zaterdag van kwalificatie voor het eindtoernooi in het land van de oosterburen, maar van harte ging dat zeker niet. Oranje boekte een moeizame 1-0 zege op Ierland en ook in de wedstrijden ervoor maakte het weinig indruk. Driessen kijkt veel liever naar het Feyenoord van Arne Slot of PSV van Peter Bosz.

Vraag aan menig volger van het Nederlands elftal naar de mooiste wedstrijden van deze eeuw en je krijgt de optredens tijdens het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland als antwoord. Dat schrijft Driessen maandag in zijn column in De Telegraaf althans. “Wereldkampioen Italië en vicewereldkampioen Frankrijk werden onder bondscoach Marco van Basten in sensationele duels met geweldig offensief en dominant voetbal verslagen alvorens alle reserves in de laatste groepswedstrijd op indrukwekkende wijze Roemenië naar de slachtbank leidden. De Hollandse School van de jaren zeventig bij benadering, toen het Oranje van Johan Cruijff de wereld voor eeuwig veroverde met totaalvoetbal.”

Dat is vandaag de dag wel anders, stelt Driessen. Het Nederlands elftal reikte in 2010 onder leiding van Bert van Marwijk nog wel tot de finale van het WK in Zuid-Afrika, maar dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van de ‘grote vier’ (Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart) al niet met indrukwekkend voetbal. Volgens Driessen heeft er na dat toernooi een verandering plaatsgevonden. “Daarna is het zogenaamde realisme van het winnen er bij Oranje ingeslopen. Winnen voor alles, bij de bondscoaches en internationals. Of ze nou Louis van Gaal en Frank de Boer heten of Wesley Sneijder en Virgil van Dijk. De erfenis van de Hollandse School wordt steeds vaker verkwanseld, zelfs door diegenen die er alles aan te danken hebben, zoals Van Gaal en de huidige bondscoach Koeman.”

Volgens Driessen heeft de nieuwe speelwijze, ondanks de halve finale in Brazilië en de kwartfinale in Qatar, bijster weinig opgeleverd en wordt er ook in het buitenland op een andere manier naar Oranje gekeken. “Zelfs de goodwill is verspeeld; niemand die internationaal nog praat over deelnames van het Nederlands elftal aan de grote toernooien. Oranje is een kleurloze EK- en WK-ganger geworden, een grijze muis zoals de meeste andere landen.” Veel liever kijkt Driessen naar het Feyenoord van Slot en het PSV van Bosz, twee ploegen die dit seizoen al veel complimenten hebben gekregen voor het vertoonde spel. “Bosz heeft het ingeslapen PSV wakker gekust en de metamorfose, die PSV onder zijn leiding ondergaat, wordt in Eindhoven, Brabant en zelfs heel Nederland bejubeld.”

“Dat prestaties en leuk en goed voetbal handen in hand kunnen gaan bewijst Slot al tweeënhalf jaar bij Feyenoord”, vervolgt Driessen. “De club lag aan de geeuwhonger, maar met een geweldige offensieve en intensieve speelstijl heeft Slot Feyenoord gereanimeerd en wil iedereen een straaltje van de schijnwerpers meepikken.” Volgens Driessen geldt dat ook voor Koeman, die bij de aanstelling voor zijn tweede periode als bondscoach van Oranje aankondigde het anders te gaan doen dan zijn voorganger Van Gaal, maar gedurende de kwalificatiereeks ook met vijf verdedigers ging spelen. “De wedstrijden van Oranje zijn sindsdien net zo slecht en weinig memorabel als ten tijde van het WK 2022 in Qatar. Dat belooft allemaal weinig goeds voor EURO 2024. Of Koeman moet alsnog worden gepakt door de visie van zijn collega’ Slot en Bosz.”