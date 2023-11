Driessen: 'Dat is een speler die Ajax nu mist op het middenveld'

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax een speler als goed kan gebruiken op het middenveld. De middenvelder maakt al geruime tijd veel indruk bij AZ en werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een rentree in het Nederlands elftal, maar die gaat er (voorlopig) niet komen. Clasie vertelde na afloop van de ontmoeting tussen Feyenoord en AZ dat hij heeft bedankt voor Oranje. Driessen hoopt desondanks dat de sterkhouder van de Alkmaarders van gedachten verandert.

Na een meeslepend Eredivisieweekend verschuift de aandacht naar het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zette dankzij een 0-1 overwinning op Griekenland in oktober een grote stap naar deelname aan het EK in Duitsland en kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Ierland definitief een startbewijs in de wacht slepen. In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreken Mike Verweij en Driessen voorzichtig welke spelers in aanmerking komen voor de EK-selectie. Driessen laat de naam van Clasie vallen, maar de kans is dus klein dat hij volgende zomer in Duitsland te bewonderen is.

Driessen zou dat jammer vinden. “Die kan misschien wel het EK spelen, dan heb je weer een paar weken vrij en misschien dat hij dan wel… Want hij moet nu met AZ af en toe ook drie wedstrijden in acht dagen spelen, dus dat zou op het EK ook wel kunnen, lijkt mij.” Driessen is erg onder de indruk van hoe Clasie zich laat gelden bij AZ. De middenvelder was afgelopen zondag in de voor AZ zeer teleurstellend verlopen topper tegen Feyenoord wederom de beste aan Alkmaarse kant. “Zoals hij zondag ook speelde, dat is gewoon… Ik vind Clasie veel beter dan Van den Boomen. Hij is een speler die Ajax bijvoorbeeld mist op het middenveld en die ook wel Nederlands elftal waardig is, vandaar dat Koeman hem natuurlijk ook heeft gebeld.”