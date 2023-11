Driessen looft Oranjespeler: ‘Nog steeds jammer dat Ajax hem niet heeft gehaald’

Valentijn Driessen baalt ervan dat Ajax afgelopen zomer geen zaken heeft gedaan met . De centrale verdediger, die afgelopen interland tegen Ierland uitblonk, beschikt volgens Driessen over kwaliteiten waar ze in Amsterdam profijt van kunnen hebben, zo vertelt hij bij Kick-off van De Telegraaf.

“Ik vind het nog steeds jammer dat Ajax geen poging heeft ondernomen om hem binnen te halen”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf. “Ik denk dat hij een hele goede speler zal zijn om Jorrel Hato onder zijn hoede te nemen en hem de kneepjes van het vak te leren”, gaat Driessen verder. Mike Verweij meldde afgelopen zomer dat De Vrij wel degelijk in beeld was bij Ajax.

De Vrij speelde tegen Ierland een uitstekende wedstrijd en had een belangrijk aandeel in de 1-0 overwinning. Door die zege plaatste Oranje zich voor het EK in 2024. “Bij Internazionale is hij meer ‘geen-basisspeler’, dan ‘wel-basisspeler'. Maar je ziet dat De Vrij gewoon heel veel ervaring heeft en op heel veel zaken anticipeert in het veld”, concludeert Driessen.

Desondanks vond de journalist het wel veelzeggend dat De Vrij een van de beste spelers was aan de zijde van het Nederlands elftal. “Hij speelde indrukwekkend, maar het zegt natuurlijk weer voldoende dat een verdediger de uitblinker is in een wedstrijd tegen Ierland…”, is Driessen kritisch. De oud-verdediger van Feyenoord zal dinsdagavond tegen Gibraltar opnieuw in de basis verschijnen.