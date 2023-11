Koeman reageert op merkwaardig interview Weghorst en verklapt één basisspeler tegen Gibraltar

Ronald Koeman heeft maandagmiddag tijdens zijn persconferentie daags voor het uitduel met Gibraltar kort gereageerd op de commotie die is ontstaan rond . De aanvaller bezorgde het Nederlands elftal zaterdagavond met een fraaie goal een 1-0 overwinning op Ierland en daarmee definitieve plaatsing voor het EK in Duitsland, maar na afloop ging het vooral over zijn opvallende interview bij de NOS.

Het is niet voor het eerst dit kalenderjaar dat een interview van Weghorst na afloop van een wedstrijd van het Nederlands elftal de gemoederen bezighoudt. De spits van Hoffenheim was in september ook al de matchwinner tegen Ierland. Na de wedstrijd in Dublin beet hij voor de camera van de NOS flink van zich af en liet hij blijken klaar te zijn met alle kritiek die er (vaak) op hem is. Na het thuisduel met de Ieren van afgelopen zaterdag deed hij er nog een schepje bovenop. Hoewel Oranje opnieuw moeizaam voor de dag kwam, had Weghorst er geen zin in om kritische vragen te beantwoorden.

Hugo Borst heeft geen goed woord over voor de houding van Weghorst. “Absurd en beschamend gedrag van een modale voetballer die losgezongen lijkt van de realiteit”, schrijft Borst onder meer in zijn column in het Algemeen Dagblad. Ook op de persconferentie van Stefan de Vrij en Koeman naar aanleiding van het treffen met Gibraltar ging het kort over het interview van Weghorst. Noa Vahle wilde van Koeman zijn mening erover horen. “Ik kan me er iets bij voorstellen in zijn positie. Het is iets menselijks. Maar of het ook verstandig is, dat is een andere vraag”, hield de bondscoach het kort. Koeman voegde er vervolgens nog aan toe dat Weghorst zelf ‘ook wel zal’ erkennen dat hij het anders had moeten aanpakken.

De bondscoach vertelde niet of Weghorst dinsdagavond wel of niet aan de aftrap verschijnt. De bondscoach wilde sowieso niet al te veel kwijt over zijn opstelling. Koeman bevestigde alleen dat Stefan de Vrij opnieuw een basisplaats krijgt. De verdediger van Internazionale verscheen afgelopen zaterdag tegen Ierland voor het eerst sinds de aanstelling van Koeman voor zijn tweede periode als bondscoach aan de aftrap van een interland van Oranje. De Vrij mag zich tegen Gibraltar dus opnieuw bewijzen, in hoeverre dat überhaupt mogelijk is. Koeman zei wel dat hij zijn opstelling op een paar posities gaat wijzigen. Hoeveel posities dat zijn, vindt hij niet belangrijk.