Borst vernietigend: 'Absurd en beschamend gedrag van een modale voetballer die losgezongen lijkt van de realiteit'

Hugo Borst is vernietigend over de houding van na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Ierland. De aanvaller schoot Oranje met een fraaie goal naar een 1-0 zege, waarmee deelname aan het EK in Duitsland een feit was. Maar over zijn doelpunt gaat het in de nasleep nauwelijks. Niet voor het eerst dit jaar zorgde Weghorst met een interview bij de NOS voor veel verbazing. Borst heeft er geen goed woord voor over.

De aanvaller van Hoffenheim heeft van Ierland een van zijn favoriete tegenstanders gemaakt. Weghorst was twee maanden geleden in Dublin al de maker van het winnende doelpunt. Hij sprak na afloop van de eerste ontmoeting tussen Ierland en Oranje zijn ongenoegen uit over het feit dat hij op de bank begon en stelde ook klaar te zijn met de manier waarop hij in Nederland wordt benaderd. Weghorst leek klaar te zijn met alle kritiek die er op hem - en zijn ploeggenoten - is en deed er zaterdag na de thuiswedstrijd tegen Ierland nog een schepje bovenop. Hij had geen zin in kritische vragen en kreeg het zelfs aan de stok met NOS-verslaggever Arman Avsaroglu.

Borst heeft geen goed woord over voor het optreden van Weghorst na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. “Ontkennen dat Weghorst belangrijk is geweest het afgelopen jaar, moeten we niet doen. Hij is zelfs de personificatie van dit Oranje, dat met horen en stoten voetbalt. Maar of dat wenselijk is?”, vraagt Borst zich af in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Of we het nou willen of niet, Wout geeft demonstratief alles. Hij heeft als enige international tijdens het volkslied - op z’n Zuid-Amerikaans - de hand op het hart. Het ziet er potsierlijk uit. Tijdens de wedstrijd vergeet hij nooit waar de camera staat. En na afloop neemt hij kritische journalisten de maat.”

Het Nederlands elftal kwam tegen Ierland zeker niet voor het eerst deze kwalificatiereeks ontzettend moeizaam voor de dag, maar Weghorst had desondanks geen trek in kritische vragen over de wedstrijd. “Opnieuw gaf hij een zeer onverstandig, onsympathiek en arrogant interview. Dit keer aan Avsaroglu van de NOS. Die was net als iedere beroepsvolger kritisch. Arman verwoordde het keurig netjes, hij deed zijn werk”, schrijft Borst. “Inmiddels weten we dat Weghorst tijdens het interview plotseling wegliep, terugkeerde en de verslaggever cynisch toebeet dat hij zijn zin had gekregen. De toon was agressief. Weghorst wilde dat het tweegesprek niet zou worden uitgezonden. Alsof hij dat kan eisen. De persvoorlichter moest hem wegtrekken.”

Borst noemt het gedrag van Weghorst ‘absurd en beschamend’ en de spits zelf ‘een modale voetballer die losgezongen lijkt van de realiteit’. “Zo’n speler zou daar een berisping voor moeten krijgen, een straf, maar zeker weten dat Weghorst door de bondscoach gewoon wordt opgesteld tegen Gibraltar. Ook Koeman had wat te zeiken over de media. De cameraman stond te dichtbij.” Borst concludeert vervolgens dat Oranje een ‘gigantisch imagoprobleem’ heeft. “Hoe je ook je best doet, het valt niet mee om van dit lelijke, pragmatische en grotendeels onsympathieke Nederlands elftal te houden.”